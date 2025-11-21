Чи вийде Україна на ЧС-2026: аналітики прорахували шанси всіх учасників плей-офф

Аналізуючи підсумки жеребкування європейського плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026, експерти спрогнозували, хто з учасників здобуде чотири додаткових путівки на мундіаль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на We Global Football.
За оцінками аналітиків, шанси збірної України потрапити на мундіаль становлять 42,6%. Це найвищий показник серед команд шляху B.
Україна випереджає всіх конкурентів у своїй четвірці:
Першим суперником команди Сергія Реброва у півфіналі плей-офф стане збірна Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для українців.
У разі перемоги, Україна також у статусі господаря прийме в фіналі тріумфатора пари Польща – Албанія. Вирішальний поєдинок, де на кону стоятиме путівка на мундіаль, призначено на 31 березня.
Аналітики також визначили ймовірних переможців інших шляхів кваліфікації:
Таким чином We Global Football прогнозує, що окрім України, через плей-офф до фінальної частини ЧС-2026 найімовірніше проб'ються Італія, Туреччина та Данія.
Загальний рейтинг шансів 16-ти учасників стиків має такий вигляд:
Плей-офф кваліфікації ЧС-2026 пройде навесні наступного року:
Україна має шанс вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Попередній раз це вдалося у 2006 році. На тому мундіалі "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.
