Чи вийде Україна на ЧС-2026: аналітики прорахували шанси всіх учасників плей-офф

Хто фаворит шляху B

За оцінками аналітиків, шанси збірної України потрапити на мундіаль становлять 42,6%. Це найвищий показник серед команд шляху B.

Україна випереджає всіх конкурентів у своїй четвірці:

Україна – 42,6%

Польща – 26,3%

Швеція – 21,1%

Албанія – 10%

Першим суперником команди Сергія Реброва у півфіналі плей-офф стане збірна Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для українців.

У разі перемоги, Україна також у статусі господаря прийме в фіналі тріумфатора пари Польща – Албанія. Вирішальний поєдинок, де на кону стоятиме путівка на мундіаль, призначено на 31 березня.

Хто переможе в інших стиках

Аналітики також визначили ймовірних переможців інших шляхів кваліфікації:

Шлях A: Італія – 62,2%, Уельс – 30%

Італія – 62,2%, Уельс – 30% Шлях C: Туреччина – 52,2%, Словаччина – 26,8%

Туреччина – 52,2%, Словаччина – 26,8% Шлях D: Данія – 48,6%, Чехія – 39,8%

Таким чином We Global Football прогнозує, що окрім України, через плей-офф до фінальної частини ЧС-2026 найімовірніше проб'ються Італія, Туреччина та Данія.

Загальний рейтинг шансів 16-ти учасників стиків має такий вигляд:

Італія – 62,2% Туреччина – 52,2% Данія – 48,6% Україна – 42,6% Чехія – 39,8% Уельс – 30,0% Словаччина – 26,8% Польща – 26,3% Швеція – 21,1% Косово – 15,7% Албанія – 10,0% Ірландія – 8,4% Румунія – 5,3% Боснія і Герцеговина – 4,0% Північна Ірландія – 3,8% Північна Македонія – 3,2%

Коли відбудуться матчі

Плей-офф кваліфікації ЧС-2026 пройде навесні наступного року:

Півфінали – 26 березня

– 26 березня Фінали – 31 березня

Україна має шанс вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Попередній раз це вдалося у 2006 році. На тому мундіалі "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.