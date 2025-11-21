UA

Чи вийде Україна на ЧС-2026: аналітики прорахували шанси всіх учасників плей-офф

Фото: Які шанси України у плей-офф (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Аналізуючи підсумки жеребкування європейського плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026, експерти спрогнозували, хто з учасників здобуде чотири додаткових путівки на мундіаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на We Global Football.

Хто фаворит шляху B

За оцінками аналітиків, шанси збірної України потрапити на мундіаль становлять 42,6%. Це найвищий показник серед команд шляху B.

Україна випереджає всіх конкурентів у своїй четвірці:

  • Україна – 42,6%
  • Польща – 26,3%
  • Швеція – 21,1%
  • Албанія – 10%

Першим суперником команди Сергія Реброва у півфіналі плей-офф стане збірна Швеції. Матч відбудеться 26 березня 2026 року і буде номінально домашнім для українців.

У разі перемоги, Україна також у статусі господаря прийме в фіналі тріумфатора пари Польща – Албанія. Вирішальний поєдинок, де на кону стоятиме путівка на мундіаль, призначено на 31 березня.

Хто переможе в інших стиках

Аналітики також визначили ймовірних переможців інших шляхів кваліфікації:

  • Шлях A: Італія – 62,2%, Уельс – 30%
  • Шлях C: Туреччина – 52,2%, Словаччина – 26,8%
  • Шлях D: Данія – 48,6%, Чехія – 39,8%

Таким чином We Global Football прогнозує, що окрім України, через плей-офф до фінальної частини ЧС-2026 найімовірніше проб'ються Італія, Туреччина та Данія.

Загальний рейтинг шансів 16-ти учасників стиків має такий вигляд:

  1. Італія – 62,2%
  2. Туреччина – 52,2%
  3. Данія – 48,6%
  4. Україна – 42,6%
  5. Чехія – 39,8%
  6. Уельс – 30,0%
  7. Словаччина – 26,8%
  8. Польща – 26,3%
  9. Швеція – 21,1%
  10. Косово – 15,7%
  11. Албанія – 10,0%
  12. Ірландія – 8,4%
  13. Румунія – 5,3%
  14. Боснія і Герцеговина – 4,0%
  15. Північна Ірландія – 3,8%
  16. Північна Македонія – 3,2%

Коли відбудуться матчі

Плей-офф кваліфікації ЧС-2026 пройде навесні наступного року:

  • Півфінали – 26 березня
  • Фінали – 31 березня

Україна має шанс вдруге в історії вийти на чемпіонат світу. Попередній раз це вдалося у 2006 році. На тому мундіалі "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.

Раніше ми повідомили, що Ребров відмовився проводити матчі плей-офф ЧС-2026 у Польщі.

Також читайте, чому позиція збірної України в оновленому рейтингу ФІФА здивувала багатьох фанатів.

