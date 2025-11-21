RU

Выйдет ли Украина на ЧМ-2026: аналитики просчитали шансы всех участников плей-офф

Выйдет ли Украина на ЧМ-2026: аналитики просчитали шансы всех участников плей-офф

Фото: Каковы шансы Украины в плей-офф (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Анализируя итоги жеребьевки европейского плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, эксперты спрогнозировали, кто из участников получит четыре дополнительных путевки на мундиаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на We Global Football.

Кто фаворит пути B

По оценкам аналитиков, шансы сборной Украины попасть на мундиаль составляют 42,6%. Это самый высокий показатель среди команд пути B.

Украина опережает всех конкурентов в своей четверке:

  • Украина - 42,6%
  • Польша - 26,3%
  • Швеция - 21,1%
  • Албания - 10%

Первым соперником команды Сергея Реброва в полуфинале плей-офф станет сборная Швеции. Матч состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для украинцев.

В случае победы, Украина также в статусе хозяина примет в финале триумфатора пары Польша - Албания. Решающий поединок, где на кону будет стоять путевка на мундиаль, назначен на 31 марта.

Кто победит в других стыках

Аналитики также определили вероятных победителей других путей квалификации:

  • Путь A: Италия - 62,2%, Уэльс - 30%
  • Путь C: Турция - 52,2%, Словакия - 26,8%
  • Путь D: Дания - 48,6%, Чехия - 39,8%

Таким образом We Global Football прогнозирует, что кроме Украины, через плей-офф в финальную часть ЧМ-2026 вероятнее всего пробьются Италия, Турция и Дания.

Общий рейтинг шансов 16-ти участников стыков выглядит следующим образом:

  1. Италия - 62,2%
  2. Турция - 52,2%
  3. Дания - 48,6%
  4. Украина - 42,6%
  5. Чехия - 39,8%
  6. Уэльс - 30,0%
  7. Словакия - 26,8%
  8. Польша - 26,3%
  9. Швеция - 21,1%
  10. Косово - 15,7%
  11. Албания - 10,0%
  12. Ирландия - 8,4%
  13. Румыния - 5,3%
  14. Босния и Герцеговина - 4,0%
  15. Северная Ирландия - 3,8%
  16. Северная Македония - 3,2%

Когда состоятся матчи

Плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет весной следующего года:

  • Полуфиналы - 26 марта
  • Финалы - 31 марта

Украина имеет шанс второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Предыдущий раз это удалось в 2006 году. На том мундиале "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.

Ранее мы сообщили, что Ребров отказался проводить матчи плей-офф ЧМ-2026 в Польше.

Также читайте, почему позиция сборной Украины в обновленном рейтинге ФИФА удивила многих фанатов.

ФутболЧемпионат мира