Выйдет ли Украина на ЧМ-2026: аналитики просчитали шансы всех участников плей-офф

Анализируя итоги жеребьевки европейского плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, эксперты спрогнозировали, кто из участников получит четыре дополнительных путевки на мундиаль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на We Global Football.
По оценкам аналитиков, шансы сборной Украины попасть на мундиаль составляют 42,6%. Это самый высокий показатель среди команд пути B.
Украина опережает всех конкурентов в своей четверке:
Первым соперником команды Сергея Реброва в полуфинале плей-офф станет сборная Швеции. Матч состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для украинцев.
В случае победы, Украина также в статусе хозяина примет в финале триумфатора пары Польша - Албания. Решающий поединок, где на кону будет стоять путевка на мундиаль, назначен на 31 марта.
Аналитики также определили вероятных победителей других путей квалификации:
Таким образом We Global Football прогнозирует, что кроме Украины, через плей-офф в финальную часть ЧМ-2026 вероятнее всего пробьются Италия, Турция и Дания.
Общий рейтинг шансов 16-ти участников стыков выглядит следующим образом:
Плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет весной следующего года:
Украина имеет шанс второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Предыдущий раз это удалось в 2006 году. На том мундиале "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.
