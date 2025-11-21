Выйдет ли Украина на ЧМ-2026: аналитики просчитали шансы всех участников плей-офф

Кто фаворит пути B

По оценкам аналитиков, шансы сборной Украины попасть на мундиаль составляют 42,6%. Это самый высокий показатель среди команд пути B.

Украина опережает всех конкурентов в своей четверке:

Украина - 42,6%

Польша - 26,3%

Швеция - 21,1%

Албания - 10%

Первым соперником команды Сергея Реброва в полуфинале плей-офф станет сборная Швеции. Матч состоится 26 марта 2026 года и будет номинально домашним для украинцев.

В случае победы, Украина также в статусе хозяина примет в финале триумфатора пары Польша - Албания. Решающий поединок, где на кону будет стоять путевка на мундиаль, назначен на 31 марта.

Кто победит в других стыках

Аналитики также определили вероятных победителей других путей квалификации:

Путь A: Италия - 62,2%, Уэльс - 30%

Путь C: Турция - 52,2%, Словакия - 26,8%

Путь D: Дания - 48,6%, Чехия - 39,8%

Таким образом We Global Football прогнозирует, что кроме Украины, через плей-офф в финальную часть ЧМ-2026 вероятнее всего пробьются Италия, Турция и Дания.

Общий рейтинг шансов 16-ти участников стыков выглядит следующим образом:

Италия - 62,2% Турция - 52,2% Дания - 48,6% Украина - 42,6% Чехия - 39,8% Уэльс - 30,0% Словакия - 26,8% Польша - 26,3% Швеция - 21,1% Косово - 15,7% Албания - 10,0% Ирландия - 8,4% Румыния - 5,3% Босния и Герцеговина - 4,0% Северная Ирландия - 3,8% Северная Македония - 3,2%

Когда состоятся матчи

Плей-офф квалификации ЧМ-2026 пройдет весной следующего года:

Полуфиналы - 26 марта

Финалы - 31 марта

Украина имеет шанс второй раз в истории выйти на чемпионат мира. Предыдущий раз это удалось в 2006 году. На том мундиале "сине-желтые" дошли до четвертьфинала.