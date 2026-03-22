Чи відбудеться бій із Верховеном: Усик заговорив про зміну планів на тлі загроз безпеці в Єгипті

11:10 22.03.2026 Нд
Поєдинок біля пірамід Гізи опинився під питанням
aimg Андрій Костенко
Олександр Усик (фото: Getty Images)

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик готується до масштабного шоу в Єгипті, проте визнає: через нестабільну ситуацію в регіоні плани можуть змінитися. Команда українця вже розробляє резервні сценарії на випадок скасування турніру біля пірамід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар боксера для "Суспільне Спорт".

Безпека понад усе

Поєдинок Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена офіційно санкціонований WBC і запланований на 23 травня 2026 року. Проте напружена ситуація на Близькому Сході ставить під загрозу проведення івенту в Гізі. Олександр зізнався, що повністю довіряє менеджменту вирішення організаційних криз.

"Команда 100% розглядає план Б, але я взагалі про це не думаю. Знаю, що мені треба тренуватися, а якщо щось відбувається, то команда мені розповідає, а я не нервую. Я просто молюся і все", - наголосив боксер.

Підготовка без поблажок

Незважаючи на те, що майбутній суперник Олександра не є професійним боксером, українець запевняє: жодної недооцінки опонента немає, а інтенсивність тренувань лише зростає. Усик підкреслив, що його підхід до дисципліни залишається незмінним, а головна боротьба завжди відбувається з самим собою.

"У мене не змінюється підготовка, готуюся до кожного опонента так само серйозно. Я тренуюся проти себе, я для себе найважчий опонент, бо шанси рівні. У нас немає якогось послаблення, що, наприклад, бігали 10 км, а тепер 5 км – ні, бігали 10 км, а тепер 11 км. Підготовка йде повним ходом", - заявив чемпіон.

Олександр також додав, що навіть у дні активного відновлення приділяє час тривалим прогулянкам, адже "хто ми такі, щоб пропускати день ніг".

Нагадаємо, бій проти Верховена стане для Усика першим виходом у ринг з липня 2025 року. Поєдинок матиме статус добровільного захисту титулу WBC.

