Состоится ли бой с Верховеном: Усик заговорил об изменении планов на фоне угроз безопасности в Египте

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик готовится к масштабному шоу в Египте, однако признает: из-за нестабильной ситуации в регионе планы могут измениться. Команда украинца уже разрабатывает резервные сценарии на случай отмены турнира у пирамид.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий боксера для "Суспільне Спорт".

Безопасность превыше всего

Поединок Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена официально санкционирован WBC и запланирован на 23 мая 2026 года. Однако напряженная ситуация на Ближнем Востоке ставит под угрозу проведение ивента в Гизе. Александр признался, что полностью доверяет менеджменту решение организационных кризисов.

"Команда 100% рассматривает план Б, но я вообще об этом не думаю. Знаю, что мне надо тренироваться, а если что-то происходит, то команда мне рассказывает, а я не нервничаю. Я просто молюсь и все", - подчеркнул боксер.

Подготовка без поблажек

Несмотря на то, что будущий соперник Александра не является профессиональным боксером, украинец уверяет: никакой недооценки оппонента нет, а интенсивность тренировок только растет. Усик подчеркнул, что его подход к дисциплине остается неизменным, а главная борьба всегда происходит с самим собой.

"У меня не меняется подготовка, готовлюсь к каждому оппоненту так же серьезно. Я тренируюсь против себя, я для себя самый тяжелый оппонент, потому что шансы равны. У нас нет какого-то послабления, что, например, бегали 10 км, а теперь 5 км - нет, бегали 10 км, а теперь 11 км. Подготовка идет полным ходом", - заявил чемпион.

Александр также добавил, что даже в дни активного восстановления уделяет время длительным прогулкам, ведь "кто мы такие, чтобы пропускать день ног".

Напомним, бой против Верховена станет для Усика первым выходом в ринг с июля 2025 года. Поединок будет иметь статус добровольной защиты титула WBC.