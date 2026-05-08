Чи проб'ється Україна у хокейну еліту: всі можливі сценарії перед останнім туром ЧС-2026
Збірна України з хокею сьогодні, 8 травня, проведе матч останнього туру на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні 1А. Ситуація у турнірній таблиці склалася таким чином, що одразу три команди претендують на єдину вакантну путівку до елітного дивізіону.
За яких обставин "синьо-жовті" підвищяться у класі – РБК-Україна аналізує всі можливі варіанти.
Ситуація перед заключним туром
Збірна України підійшла до вирішального ігрового дня з 7-ма очками в активі. Наразі підопічні Дмитра Христича посідають третю сходинку, маючи рівну кількість балів із Польщею та Францією. Попереду – Казахстан (11 очок), який вже забронював за собою перше місце.
Ключовим фактором у боротьбі за другу сходинку є особисті зустрічі. На старті турніру Україна поступилася Польщі (2:3), тому за умови рівної кількості очок поляки завжди будуть вище за "синьо-жовтих". Водночас у нас є перевага над Францією, яку українці обіграли в очній дуелі.
Це створює ситуацію, де головна умова для України – набрати більше очок за Польщу у заключному турі.
Оскільки матчі 8 травня, проходитимуть почергово, українці вийдуть на лід раніше за своїх головних конкурентів. Поляки вже знатимуть, як зіграла наша збірна.
Турнірна таблиця:
- Казахстан – 11
- Польща – 7
- Україна – 7
- Франція – 7
- Японія – 2
- Литва – 2
Розклад 5-го туру:
- 13:30. Казахстан – Франція
- 17:00. Україна – Японія
- 20:30. Польща – Литва
Варіанти для України
За яких сценаріїв "синьо-жовті" фінішують другими:
- Україна переможе Японією в основний час (3 очки) – Польща не виграє у Литви в основний час.
- Україна виграє в овертаймі або за булітами (2 очки) – Будь-яка поразка Польщі, Франція не виграє у Казахстану в основний час.
- Україна програє в овертаймі або за булітами (1 очко) – Польща програє в основний час, будь-яка поразка Франції.
- Поразка України в основний час (0 очок) – Шанси втрачено.
