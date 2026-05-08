Пробьется ли Украина в хоккейную элиту: все возможные сценарии перед последним туром ЧМ-2026

13:29 08.05.2026 Пт
2 мин
"Сине-желтые" имеют шансы выйти в Топ-дивизион, однако не все зависит от нашей команды
aimg Андрей Костенко
Для Дмитрия Христича и его команды наступает момент истины (фото: ФХУ)
Сборная Украины по хоккею сегодня, 8 мая, проведет матч последнего тура на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А. Ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что сразу три команды претендуют на единственную вакантную путевку в элитный дивизион.

При каких обстоятельствах "сине-желтые" повысятся в классе - РБК-Украина анализирует все возможные варианты.

Ситуация перед заключительным туром

Сборная Украины подошла к решающему игровому дню с 7-ю очками в активе. Сейчас подопечные Дмитрия Христича занимают третью строчку, имея равное количество баллов с Польшей и Францией. Впереди - Казахстан (11 очков), который уже забронировал за собой первое место.

Ключевым фактором в борьбе за вторую строчку являются личные встречи. На старте турнира Украина уступила Польше (2:3), поэтому при условии равного количества очков поляки всегда будут выше "сине-желтых". В то же время у нас есть преимущество над Францией, которую украинцы обыграли в очной дуэли.

Это создает ситуацию, где главное условие для Украины - набрать больше очков, чем Польша в заключительном туре.

Поскольку матчи 8 мая, будут проходить поочередно, украинцы выйдут на лед раньше своих главных конкурентов. Поляки уже будут знать, как сыграла наша сборная.

Турнирная таблица:

  1. Казахстан - 11
  2. Польша - 7
  3. Украина - 7
  4. Франция - 7
  5. Япония - 2
  6. Литва - 2

Расписание 5-го тура:

  • 13:30. Казахстан - Франция
  • 17:00. Украина - Япония
  • 20:30. Польша - Литва

Варианты для Украины

При каких сценариях "сине-желтые" финишируют вторыми:

  • Украина победит Японией в основное время (3 очка) - Польша не выиграет у Литвы в основное время.
  • Украина выигрывает в овертайме или по буллитам (2 очка) - Любое поражение Польши, Франция не выигрывает у Казахстана в основное время.
  • Украина проигрывает в овертайме или по буллитам (1 очко) - Польша проигрывает в основное время, любое поражение Франции.
  • Поражение Украины в основное время (0 очков) - Шансы потеряны.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

