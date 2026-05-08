Пробьется ли Украина в хоккейную элиту: все возможные сценарии перед последним туром ЧМ-2026

Сборная Украины по хоккею сегодня, 8 мая, проведет матч последнего тура на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А. Ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что сразу три команды претендуют на единственную вакантную путевку в элитный дивизион.

При каких обстоятельствах "сине-желтые" повысятся в классе - РБК-Украина анализирует все возможные варианты.

Ситуация перед заключительным туром

Сборная Украины подошла к решающему игровому дню с 7-ю очками в активе. Сейчас подопечные Дмитрия Христича занимают третью строчку, имея равное количество баллов с Польшей и Францией. Впереди - Казахстан (11 очков), который уже забронировал за собой первое место.

Ключевым фактором в борьбе за вторую строчку являются личные встречи. На старте турнира Украина уступила Польше (2:3), поэтому при условии равного количества очков поляки всегда будут выше "сине-желтых". В то же время у нас есть преимущество над Францией, которую украинцы обыграли в очной дуэли.

Это создает ситуацию, где главное условие для Украины - набрать больше очков, чем Польша в заключительном туре.

Поскольку матчи 8 мая, будут проходить поочередно, украинцы выйдут на лед раньше своих главных конкурентов. Поляки уже будут знать, как сыграла наша сборная.

Турнирная таблица:

Казахстан - 11 Польша - 7 Украина - 7 Франция - 7 Япония - 2 Литва - 2

Расписание 5-го тура:

13:30. Казахстан - Франция

17:00. Украина - Япония

20:30. Польша - Литва

Варианты для Украины

При каких сценариях "сине-желтые" финишируют вторыми: