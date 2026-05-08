Пробьется ли Украина в хоккейную элиту: все возможные сценарии перед последним туром ЧМ-2026
Сборная Украины по хоккею сегодня, 8 мая, проведет матч последнего тура на чемпионате мира-2026 в Дивизионе 1А. Ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что сразу три команды претендуют на единственную вакантную путевку в элитный дивизион.
При каких обстоятельствах "сине-желтые" повысятся в классе - РБК-Украина анализирует все возможные варианты.
Ситуация перед заключительным туром
Сборная Украины подошла к решающему игровому дню с 7-ю очками в активе. Сейчас подопечные Дмитрия Христича занимают третью строчку, имея равное количество баллов с Польшей и Францией. Впереди - Казахстан (11 очков), который уже забронировал за собой первое место.
Ключевым фактором в борьбе за вторую строчку являются личные встречи. На старте турнира Украина уступила Польше (2:3), поэтому при условии равного количества очков поляки всегда будут выше "сине-желтых". В то же время у нас есть преимущество над Францией, которую украинцы обыграли в очной дуэли.
Это создает ситуацию, где главное условие для Украины - набрать больше очков, чем Польша в заключительном туре.
Поскольку матчи 8 мая, будут проходить поочередно, украинцы выйдут на лед раньше своих главных конкурентов. Поляки уже будут знать, как сыграла наша сборная.
Турнирная таблица:
- Казахстан - 11
- Польша - 7
- Украина - 7
- Франция - 7
- Япония - 2
- Литва - 2
Расписание 5-го тура:
- 13:30. Казахстан - Франция
- 17:00. Украина - Япония
- 20:30. Польша - Литва
Варианты для Украины
При каких сценариях "сине-желтые" финишируют вторыми:
- Украина победит Японией в основное время (3 очка) - Польша не выиграет у Литвы в основное время.
- Украина выигрывает в овертайме или по буллитам (2 очка) - Любое поражение Польши, Франция не выигрывает у Казахстана в основное время.
- Украина проигрывает в овертайме или по буллитам (1 очко) - Польша проигрывает в основное время, любое поражение Франции.
- Поражение Украины в основное время (0 очков) - Шансы потеряны.
