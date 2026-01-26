Через зраду та заздрість: Наталка Денисенко розповіла про болісні втрати

Яке зізнання зробила Денисенко

За словами артистки, такі моменти стають не кінцем, а початком чогось нового.

Денисенко зауважила, що розрив стосунків із тими, кого вважав близькими, завжди залишає глибокий слід. Особливо важко, коли причиною стають речі, які руйнують фундамент довіри.

"Коли з твого життя йдуть люди, навіть найкращі друзі, через зраду, нерозуміння, заздрість, біль чи ревнощі - це завжди залишає слід! Такі втрати не минають безболісно, бо руйнують довіру й змушують сумніватися в собі та в світі в цілому…" - поділилася емоціями акторка.

Попри біль, зірка закликає дивитися на такі ситуації під іншим кутом. На думку Денисенко, життя самостійно "відфільтровує" тих, хто приносить лише хаос та тягар.

"Але якщо жити в довірі, можна побачити, що саме так життя очищає простір - не для розчарування, а для звільнення. Воно відводить тих, хто ніс хаос, холод і тягар, щоб більше не доводилося триматися за те, що давно перестало бути справжнім. І тоді там, де колись було порожньо, з’являється місце для нового: щирості, спокою й взаємності", - пише зірка "Кріпосної".

Вона переконана: інколи втрати - це не кінець, а початок.

"Момент, коли старе відпускається, щоб у життя нарешті могло прийти те, що має залишитися. У довірі все відбувається так, як має бути", - резюмувала вона.