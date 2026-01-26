RU

Из-за предательства и зависти: Наталка Денисенко рассказала о болезненных потерях

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Полина Иваненко

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками болезненными размышлениями о разочаровании в близких людях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост звезды в Instagram, где она откровенно призналась, как переживает предательство друзей и почему считает потерю окружения важным этапом очищения своей жизни.

Какое признание сделала Денисенко

По словам артистки, такие моменты становятся не концом, а началом чего-то нового.

Денисенко отметила, что разрыв отношений с теми, кого считал близкими, всегда оставляет глубокий след. Особенно тяжело, когда причиной становятся вещи, которые разрушают фундамент доверия.

"Когда из твоей жизни уходят люди, даже лучшие друзья, из-за измены, непонимания, зависти, боли или ревности - это всегда оставляет след! Такие потери не проходят безболезненно, потому что разрушают доверие и заставляют сомневаться в себе и в мире в целом..." - поделилась эмоциями актриса.

Несмотря на боль, звезда призывает смотреть на такие ситуации под другим углом. По мнению Денисенко, жизнь самостоятельно "отфильтровывает" тех, кто приносит только хаос и бремя.

"Но если жить в доверии, можно увидеть, что именно так жизнь очищает пространство - не для разочарования, а для освобождения. Она отводит тех, кто нес хаос, холод и бремя, чтобы больше не приходилось держаться за то, что давно перестало быть настоящим. И тогда там, где когда-то было пусто, появляется место для нового: искренности, спокойствия и взаимности", - пишет звезда "Крепостной".

Она убеждена: иногда потери - это не конец, а начало.

"Момент, когда старое отпускается, чтобы в жизнь наконец могло прийти то, что должно остаться. В доверии все происходит так, как должно быть", - резюмировала она.

