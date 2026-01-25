"Ніби стався апокаліпсис": Денисенко розповіла, як із сином рятується під час блекаутів

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, як разом із сином пристосовується до життя в Києві під час відключень електроенергії, які стали наслідком масованих атак РФ на енергосистему України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки інтернет-виданню "ГОРДОН".

Зірка розповіла, що мешкає у Подільському районі в одному з житлових комплексів із автономним опаленням.

Однак, за її словами, навіть у новобудовах тривалі відключення можуть суттєво ускладнювати побут, адже системи залежать від електрики.

"Я живу в Подільському районі, в одній із новобудов Києва. У нашому комплексі є власна котельня, тобто опалення автономне. Але коли вимикають світло, перестає працювати й опалювання. У комплексі є лише холодна вода, а гаряча подається через бойлер", - сказала Наталка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Акторка пояснила, що під час тривалих блекаутів інколи виникають проблеми навіть із подачею води, особливо на верхніх поверхах.

"Ми живемо на 15-му поверсі, тож під час тривалих відключень інколи насоси не докачують воду до нашого поверху. Бували моменти, коли її не було взагалі, але частіше під час відключень вона все ж є - просто тече слабше. Іноді навіть тепла, бо в бойлері ще якийсь час зберігається гаряча вода", - додала зірка.

Щоб легше переживати відсутність електроенергії, Денисенко, за її словами, завжди тримає запас теплої води у термосі, а також придбала туристичне спорядження для приготування їжі.

"Також купила маленьку газову плитку, на якій можна підігріти їжу або швидко щось приготувати. Є кілька павербанків, ліхтариків - так і виживаємо", - розказала Наталка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Зірка також зазначила, що під час останнього відключення в її будинку не було світла понад пів доби - близько 16 годин.

У такі моменти, зізнається акторка, найважливіше - зберігати тепло в оселі, особливо коли поруч дитина.

"Коли довго немає світла, стає прохолодно, тож ми, звісно, тепліше вдягаємося. Я дістала теплі пледи й ковдри. Коли вкладала Андрійка спати, завжди лягала поруч із ним, бо вдвох тепліше. Ми лягали разом тепло вдягнені й нормально переживали ніч навіть у прохолоді й без світла", - додала артистка.

Попри непрості умови, Денисенко каже, що її досі вражає стійкість українців, які навіть під час блекаутів продовжують працювати, виходити в люди й жити повноцінним життям.

"Світла немає, розумію, що його, імовірно, не буде цілий день, бо вимкнули ще вночі. Я заплела косичку на ніч і думаю – укладка вже є, усе окей. Виходить дивний контраст: ніби стався апокаліпсис, але ти все одно продовжуєш жити – зробила зачіску, макіяж і прийшла на прем'єру, де купа людей, преси, показують кіно, знімають камери", - підсумувала вона.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)