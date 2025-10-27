Через флірт з Віточкою? Мандзюк раптово заблокувала Терена: у мережі обговорюють причину

Як усе почалося

Олена Мандзюк опублікувала в Threads пост, в якому написала, що її спілкування з Тереном завершено.

"Життя складається з різних історій. Цей досвід теж мав сенс, але з поваги до себе я залишу це без подальших коментарів. Ми просто більше не спілкуємось", - заявила блогерка.

До повідомлення вона додала скриншот сторінки Сашка, на якому видно, що його акаунт потрапив у блок. Сам Терен ситуацію поки не коментував.

Мандзюк заблокувала Терена (скріншот)

Флірт із Віточкою - випадковість чи причина конфлікту?

Напередодні блокування ветеран звернувся у соцмережах до вже екс-учасниці "Холостяка-14" Віточки, яка покинула проєкт у другому випуску.

"Що робиш у неділю ввечері?" - написав він, викликавши хвилю коментарів у підписників.

Терен запросив Віточку на побачення (скріншот)

Віточка пізніше підтвердила, що знайома з Тереном ще з літа та що вони планували побачення, але поки не встигли його здійснити.

"Домовились нікуди не йти, поки не буде 50 000 грн на банці. Сподіваюсь, що Терен прийде на побачення з турнікетом", - пожартувала дівчина.

Терен запросив на побачення Віточку (скріншот)

Мандзюк відповіла на чутки

Після хвилі обговорень у коментарях підписники почали припускати, що саме "флірт" із Віточкою став причиною конфлікту між Мандзюк і ветераном.

Блогерка спростувала ці здогадки, зазначивши, що жодного стосунку до цієї ситуації Віточка не має.

"Віточці бажаю сил та натхнення. Особисто про цю дівчинку не знаю нічого, окрім того, що бачила в мережі", - пояснила Олена.