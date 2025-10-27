Из-за флирта с Виточкой? Мандзюк внезапно заблокировала Терена: в сети обсуждают причину

Бывший герой шоу "Холостяк", ветеран Александр "Терен", оказался в центре нового скандала после неожиданного шага своей близкой подруги - блогерши Елены Мандзюк. Накануне она внезапно заблокировала его в соцсетях, чем вызвала волну обсуждений среди подписчиков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение инфлюенсерши в Threads.
Елена Мандзюк опубликовала в Threads пост, в котором написала, что ее общение с Тереном завершено.
"Жизнь состоит из разных историй. Этот опыт тоже имел смысл, но из уважения к себе я оставлю это без дальнейших комментариев. Мы просто больше не общаемся", - заявила блогерша.
К сообщению она добавила скриншот страницы Саши, на котором видно, что его аккаунт попал в блок. Сам Терен ситуацию пока не комментировал.
Накануне блокировки ветеран обратился в соцсетях к уже экс-участнице "Холостяка-14" Виточке, которая покинула проект во втором выпуске.
"Что делаешь в воскресенье вечером?" - написал он, вызвав волну комментариев у подписчиков.
Виточка позже подтвердила, что знакома с Тереном еще с лета и что они планировали свидание, но пока не успели его осуществить.
"Договорились никуда не идти, пока не будет 50 000 грн на банке. Надеюсь, что Терен придет на свидание с турникетом", - пошутила девушка.
После волны обсуждений в комментариях подписчики начали предполагать, что именно "флирт" с Виточкой стал причиной конфликта между Мандзюк и ветераном.
Блогер опровергла эти догадки, отметив, что никакого отношения к этой ситуации Виточка не имеет.
"Виточке желаю сил и вдохновения. Лично об этой девочке не знаю ничего, кроме того, что видела в сети", - объяснила Елена.
Вас может заинтересовать: