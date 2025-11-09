Чемпіон з команди Усика яскраво нагадав про себе впевненою перемогою на екваторі

Український боксер першої середньої ваги Тарас Шелестюк здобув свою другу перемогу на профі-рингу в 2025 році. Вперше виїхавши за межі Північної Америки, він не залишив шансів супернику з Венесуели.

Саєс замість Гонсалеса

Це був 22-й поєдинок Шелестюка в професійному боксі – і лише перший за межами Північної Америки. Раніше українець боксував переважно в США та по одному бою провів у Канаді та Мексиці.

Цього разу боксерські шляхи завели його до столиці Еквадору – Кіто. Тут, поблизу лінії екватора, він зійшовся на рингу з венесуельцем Ентоні Саєсом.

Зазначимо, що спочатку суперником Шелестюка мав стати американсько-еквадорський боксер Арнольд Гонсалес, однак той відмовився від поєдинку – довелося шукати заміну.

Як пройшов бій

Бій у Кіто пройшов у форматі десяти раундів. Саес підходив до нього після поразки від співвітчизника Франсіска Мендоси наприкінці вересня поточного року.

39-річний українець повністю контролював хід поєдинку. Знаковим став восьмий раунд, коли Шелестюк відправив суперника в нокдаун. Проте Саес підвівся та вистояв усю дистанцію бою.

За підсумками оцінок суддів перемогу одноголосно віддали Шелестюку. Таким чином, український боксер здобув 21 перемогу на професійному рингу, 12 з яких нокаутом (ще один бій – приніс нічию). Натомість венесуелець зазнав сьомої поразки.

Початок бою Шелестюка – з 5:53:30

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році, ставши клієнтом компанії Banner Promotions. Мешкає в США.

Першим серйозним суперником Шелестюка став росіянин Козаєв, якого в 2015-му українець здолав за рішенням суддів. Завдяки цій перемозі він здобув найбільші титули в своїй кар'єрі – WBA Intercontinental та WBO NABO, якими володів у 2015-2016 роках.