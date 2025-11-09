Басейн з рестораном: Усик детально розповів про свій новий проєкт в Україні (відео)
Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик поділився, куди він інвестує гроші в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера.
"Будуємо мрію"
Мова йде про приватний спортивний центр, який чемпіон профінансував власним коштом.
"Ми не будуємо квадратні метри, ми будуємо мрію, яку ви будете залишати своїм дітям. В мене вже є в Україні побудований спортивний центр з 25-метровим басейном на три доріжки та відновлювальними процедурами. Він невеликий – десь шість номерів. Це виключно для того, щоб якщо ти приїхав – можеш порибалити, потренуватись. Людина, яка хоче провести збори, може приїхати туди зі своєю командою. Поряд ресторан вже будується”, – сказав Усик.
Для наступних поколінь
За словами чемпіона, його мета – створювати простір не лише для спорту, а й для створення простору для здорового дозвілля.
"Ми ж можемо не тільки брати участь в спортивних інфраструктурах, а будувати й для відпочинку, для житла та одразу ж в цьому комплексі вони матимуть і спортмайданчики, і додаткові гарні речі", - пояснив чемпіон.
Головна мета, за словами Усика, – залишити після себе щось цінне для наступних поколінь.
Раніше ми повідомили, що Усик увійшов у топ-5 найбагатших боксерів в історії.
Нагадаємо, нещодавно колишній промоутер Усика Олександр Красюк розповів про причини розриву багаторічної співпраці з українським боксером.