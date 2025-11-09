Чемпион из команды Усика ярко напомнил о себе уверенной победой на экваторе

Украинский боксер Тарас Шелестюк одержал свою вторую победу на профи-ринге в 2025 году. Впервые выехав за пределы Северной Америки, он не оставил шансов сопернику из Венесуэлы.

Сайес вместо Гонсалеса

Это был 22-й поединок Шелестюка в профессиональном боксе - и только первый за пределами Северной Америки. Ранее украинец боксировал преимущественно в США и по одному бою провел в Канаде и Мексике.

На этот раз боксерские пути завели его в столицу Эквадора - Кито. Здесь, вблизи линии экватора, он сошелся на ринге с венесуэльцем Энтони Саесом.

Отметим, что сначала соперником Шелестюка должен был стать американо-эквадорский боксер Арнольд Гонсалес, однако тот отказался от поединка - пришлось искать замену.

Как прошел бой

Бой в Кито прошел в формате десяти раундов. Саес подходил к нему после поражения от соотечественника Франсиска Мендосы в конце сентября текущего года.

39-летний украинец полностью контролировал ход поединка. Знаковым стал восьмой раунд, когда Шелестюк отправил соперника в нокдаун. Однако Саес поднялся и выстоял всю дистанцию боя.

По итогам оценок судей победу единогласно отдали Шелестюку. Таким образом, украинский боксер одержал 21 победу на профессиональном ринге, 12 из которых нокаутом (еще один бой - принес ничью). Зато венесуэлец потерпел седьмое поражение.

Начало боя Шелестюка - с 5:53:30

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне - чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Проживает в США.

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015-м украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе он получил самые большие титулы в своей карьере - WBA Intercontinental и WBO NABO, которыми владел в 2015-2016 годах.