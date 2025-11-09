ua en ru
Вс, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Чемпион из команды Усика ярко напомнил о себе уверенной победой на экваторе

Воскресенье 09 ноября 2025 15:32
UA EN RU
Чемпион из команды Усика ярко напомнил о себе уверенной победой на экваторе Фото: Тарс Шелестюк одержал 21-ю победу (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер Тарас Шелестюк одержал свою вторую победу на профи-ринге в 2025 году. Впервые выехав за пределы Северной Америки, он не оставил шансов сопернику из Венесуэлы.

Об очередном успехе отечественного боксера-ветерана рассказывает РБК-Украина.

Сайес вместо Гонсалеса

Это был 22-й поединок Шелестюка в профессиональном боксе - и только первый за пределами Северной Америки. Ранее украинец боксировал преимущественно в США и по одному бою провел в Канаде и Мексике.

На этот раз боксерские пути завели его в столицу Эквадора - Кито. Здесь, вблизи линии экватора, он сошелся на ринге с венесуэльцем Энтони Саесом.

Отметим, что сначала соперником Шелестюка должен был стать американо-эквадорский боксер Арнольд Гонсалес, однако тот отказался от поединка - пришлось искать замену.

Как прошел бой

Бой в Кито прошел в формате десяти раундов. Саес подходил к нему после поражения от соотечественника Франсиска Мендосы в конце сентября текущего года.

39-летний украинец полностью контролировал ход поединка. Знаковым стал восьмой раунд, когда Шелестюк отправил соперника в нокдаун. Однако Саес поднялся и выстоял всю дистанцию боя.

По итогам оценок судей победу единогласно отдали Шелестюку. Таким образом, украинский боксер одержал 21 победу на профессиональном ринге, 12 из которых нокаутом (еще один бой - принес ничью). Зато венесуэлец потерпел седьмое поражение.

Начало боя Шелестюка - с 5:53:30

Кто такой Тарас Шелестюк

Уроженец Макеевки. На любительском уровне - чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году, став клиентом компании Banner Promotions. Проживает в США.

Первым серьезным соперником Шелестюка стал россиянин Козаев, которого в 2015-м украинец одолел по решению судей. Благодаря этой победе он получил самые большие титулы в своей карьере - WBA Intercontinental и WBO NABO, которыми владел в 2015-2016 годах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Зеленский ввел "особые" санкции: в списке - Дмитриев, чиновники и издательства РФ
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины