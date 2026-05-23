Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Буває, сваримось". Аліна Гросу чесно висловилася про майбутнє з чоловіком

18:31 23.05.2026 Сб
3 хв
Співачка відповіла на закиди користувачів, які сумніваються у її щасті
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Буває, сваримось". Аліна Гросу чесно висловилася про майбутнє з чоловіком Аліна Гросу з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)
Аліна Гросу поділилася новими подробицями особистого життя. Вона відповіла на коментарі користувачів, які сумніваються у її особистому щасті та майбутньому з чоловіком.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

Що сказала Гросу про майбутнє з чоловіком

У своєму блозі співачка опублікувала емоційний допис, у якому порушила тему довіри до тривалих стосунків та суспільних стереотипів щодо кохання між творчими людьми.

За словами Аліни, вона часто бачить коментарі, у яких користувачі висловлюють сумніви щодо довготривалості її кохання.

"Я, буває, читаю під своїми постами думки людей: "Ой, подивимось, скільки вони ще будуть разом", "Який це вже її п'ятий-десятий?", "Творчі люди не кохають довго, вони не постійні". Коли цей відлік закінчиться? І скільки років має пройти, щоб це було довго? Якщо це вже більше 5, це довго? Чи ще ні?" - спитала вона.

&quot;Буває, сваримось&quot;. Аліна Гросу чесно висловилася про майбутнє з чоловікомАліна Гросу висловилася про кохання (фото: instagram.com/alina_grosu)

Співачка запевнила, що вони з чоловіком - звичайні люди, які так само сваряться, миряться, але продовжують кохати одне одного. Вона впевнена, що на них чекає тривале майбутнє разом.

"Ми звичайні люди. Буває, сваримось, як всі, але любов - вона є. І скільки б років не пройшло, головне - щоб люди в парі були щасливі, навіть в сварках (як наші дідусі та бабусі). Інакше краще наодинці. І ми будемо разом, поки це щастя є", - наголосила вона.

&quot;Буває, сваримось&quot;. Аліна Гросу чесно висловилася про майбутнє з чоловікомГросу про майбутнє з чоловіком (фото: instagram.com/alina_grosu)

Що відомо про шлюб Аліни Гросу

Нещодавно артистка відзначила четверту річницю весілля з коханим, яким, як вважають в мережі, є російський актор Роман Полянський.

Пара приховує стосунки в соцмережах та спільних музичних відео, зокрема чоловік ховається за маскою. Водночас їх не раз бачили разом на людях.

Примітно, що про свій другий шлюб Гросу публічно повідомила у лютому 2024 року, але з допису про річницю стало відомо, що вони одружилися 19 травня 2022 року.

"Можна по-різному ставитися до нашої пари. Ми - дві протилежності, котрі так сильно притягнулись, зробили свій правильний вибір. І ми цьому дійсно щасливі", - написала тоді вона.

Наприкінці квітня в родині сталося поповнення. Співачка народила сина, якому дала незвичне подвійне ім'я.

Пологи проходили в Україні. За словами Аліни, чоловік був присутній на початку та наприкінці процесу, коли потрібно було перерізати пуповину.

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна