"Була шокована": Юля з "Холостяка" розкрила невідомі деталі останньої розмови з Цимбалюком

Юлія Коренюк з "Холостяка" зізналася, чи шкодує про рішення покинути проєкт. Вона розкрила невідомі подробиці останньої розмови з Тарасм Цимбалюком.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Фотографиня покинула проєкт ще до Церемонії троянд у шостому випуску. Тепер вона зізналася, чи були думки лишитися, якби Тарас спробував вмовити.
"Ймовірність є завжди, але вона була дуже невеликою - 001 відсоток. Я чуттєва жінка, і могла б розчулитися, якби відчула від нього справжній імпульс. Але його не було", - поділилася Юлія.
Вже колишня учасниця дала зрозуміти, що не відчула належної підтримки від Холостяк.
"Тарас почав діалог зі мною з нападу та претензії - мовляв, я не прошу часу, щоб подзвонити дитині. Це не так. І як актор він мав би мене зрозуміти, бо сам живе в режимі, де зйомки можуть закінчуватись дуже пізно, дуже рано, або в моменти, зовсім не зручні для дзвінка дитині", - зазначила вона.
За словами дівчини, частина діалогу між нею та головним героєм проєкту не потрапила до ефіру.
"Наша розмова тривала майже годину, зрозуміло що весь метр не може увійти в ефір", - пояснила вона.
Як зізналася фотографиня, під час розмови стався інцидент, який її здивував.
"Була ситуація (питання), через яке я була шокована, саме до цього був мій коментар в машині "я в шоці", а не до того, що Тарас мене відпустив - це було очікувано, я знала, що він не буде тримати. Це логічно, ще багато дівчат, втрати нема", - поділилася вона.
Водночас Юлія зауважила, що їхнє спілкування з Тарасом не складалося ще з самого початку.
"Загалом щось пішло не так від самого початку, ми зіткнулися характерами", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Юлія покинула шоу в шостому випуску. Вона заявила Тарасу, що сумує за сином і просить її відпустити.
Розмова з Холостяком стрімко переросла в напружений діалог. Раніше ми писали, як Коренюк здивувала заявою після вильоту з проєкту.
