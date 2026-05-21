Була за крок від фіаско: українська тенісистка влаштувала гучний камбек
Ангеліна Калініна пробилася до півфіналу ґрунтового турніру серії WTA 250 у марокканському Рабаті. Чвертьфінальний поєдинок проти угорки Анни Бондар тривав майже дві години та завершився гучним камбеком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Божевільний ривок та характер Калініної
Поєдинок проти п'ятої сіяної турніру Анни Бондар став для тенісисток уже четвертою очною зустріччю в офіційних матчах.
Українка вийшла на корт у статусі фаворитки, і чвертьфінальне протистояння повністю підтвердило цей клас, хоча й змусило вболівальників понервувати.
Матч тривав 1 годину та 57 хвилин і завершився перемогою Калініної у двох сетах. Перебіг подій на корті розвивався за драматичним сценарієм:
- Перший сет: Ангеліна впевнено диктувала свої умови та закрила партію з рахунком 6:4.
- Другий сет: Початок партії став шоком - українка поступалася з рахунком 1:4. Проте Калініна продемонструвала залізний характер, зробила неймовірний ривок і вирвала перемогу в сеті - 7:5.
Завдяки цьому успіху рахунок в особистих протистояннях між тенісистками став 3:1 на користь українки.
Історичний прорив після тривалої кризи
Для Ангеліни Калініної цей успіх став по-справжньому знаковим. Вихід до цієї стадії означає перший півфінал на основних турнірах WTA за останні 16 місяців.
Востаннє українська спортсменка грала на такому високому рівні ще у січні минулого року на престижних змаганнях WTA 500 у Брісбені.
Загалом для Ангеліни це вже сьомий півфінал у професійній кар'єрі та п'ятий на її улюбленому ґрунтовому покритті.
Тепер на кону стоятиме путівка до великого фіналу. У півфіналі турніру в Рабаті Калініна схрестить ракетки з іншою представницею Угорщини - сьомою сіяною змагань Панною Удварді.
