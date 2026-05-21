ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Была в шаге от фиаско: украинская теннисистка устроила громкий камбэк

18:58 21.05.2026 Чт
2 мин
Украинка совершила сумасшедший рывок и прервала черную серию, которая длилась более года. Кто следующая соперница?
aimg Екатерина Урсатий
Была в шаге от фиаско: украинская теннисистка устроила громкий камбэк Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Ангелина Калинина пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате. Четвертьфинальный поединок против венгерки Анны Бондарь длился почти два часа и завершился громким камбэком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Организаторы дали шанс, и она шокировала: исторический триумф 19-летней украинки на WTA

Сумасшедший рывок и характер Калининой

Поединок против пятой сеяной турнира Анны Бондарь стал для теннисисток уже четвертой очной встречей в официальных матчах.

Украинка вышла на корт в статусе фаворитки, и четвертьфинальное противостояние полностью подтвердило этот класс, хотя и заставило болельщиков понервничать.

Матч длился 1 час и 57 минут и завершился победой Калининой в двух сетах. Ход событий на корте развивался по драматическому сценарию:

  • Первый сет: Ангелина уверенно диктовала свои условия и закрыла партию со счетом 6:4.
  • Второй сет: Начало партии стало шоком - украинка уступала со счетом 1:4. Однако Калинина продемонстрировала железный характер, сделала невероятный рывок и вырвала победу в сете - 7:5.

Благодаря этому успеху счет в личных противостояниях между теннисистками стал 3:1 в пользу украинки.

Исторический прорыв после длительного кризиса

Для Ангелины Калининой этот успех стал по-настоящему знаковым. Выход в эту стадию означает первый полуфинал на основных турнирах WTA за последние 16 месяцев.

Последний раз украинская спортсменка играла на таком высоком уровне еще в январе прошлого года на престижных соревнованиях WTA 500 в Брисбене.

В целом для Ангелины это уже седьмой полуфинал в профессиональной карьере и пятый на ее любимом грунтовом покрытии.

Теперь на кону будет стоять путевка в большой финал. В полуфинале турнира в Рабате Калинина скрестит ракетки с другой представительницей Венгрии - седьмой сеяной соревнований Панной Удварди.

Ранее Свитолина поразила роскошной фотосессией после триумфа на WTA 1000.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Теннис
Новости
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
5 сценариев Кремля. Что известно об угрозе с Севера и реально ли новое наступление из Беларуси
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким