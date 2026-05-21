Была в шаге от фиаско: украинская теннисистка устроила громкий камбэк

Ангелина Калинина пробилась в полуфинал грунтового турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате. Четвертьфинальный поединок против венгерки Анны Бондарь длился почти два часа и завершился громким камбэком.

Сумасшедший рывок и характер Калининой

Поединок против пятой сеяной турнира Анны Бондарь стал для теннисисток уже четвертой очной встречей в официальных матчах.

Украинка вышла на корт в статусе фаворитки, и четвертьфинальное противостояние полностью подтвердило этот класс, хотя и заставило болельщиков понервничать.

Матч длился 1 час и 57 минут и завершился победой Калининой в двух сетах. Ход событий на корте развивался по драматическому сценарию:

Первый сет: Ангелина уверенно диктовала свои условия и закрыла партию со счетом 6:4.

Второй сет: Начало партии стало шоком - украинка уступала со счетом 1:4. Однако Калинина продемонстрировала железный характер, сделала невероятный рывок и вырвала победу в сете - 7:5.

Благодаря этому успеху счет в личных противостояниях между теннисистками стал 3:1 в пользу украинки.

Исторический прорыв после длительного кризиса

Для Ангелины Калининой этот успех стал по-настоящему знаковым. Выход в эту стадию означает первый полуфинал на основных турнирах WTA за последние 16 месяцев.

Последний раз украинская спортсменка играла на таком высоком уровне еще в январе прошлого года на престижных соревнованиях WTA 500 в Брисбене.

В целом для Ангелины это уже седьмой полуфинал в профессиональной карьере и пятый на ее любимом грунтовом покрытии.

Теперь на кону будет стоять путевка в большой финал. В полуфинале турнира в Рабате Калинина скрестит ракетки с другой представительницей Венгрии - седьмой сеяной соревнований Панной Удварди.