"Буковина" – "Динамо" та "Металіст 1925" – "Чернігів": де і коли дивитися півфінали Кубка України

Розіграш національного Кубка виходить на фінішну пряму. Вже 21 та 22 квітня відбудуться півфінальні поєдинки. У них зійдуться представники УПЛ та Першої ліги.

"Буковина" – "Динамо": шанс на реванш

21 квітня о 18:00 у Тернополі чернівецька "Буковина" спробує створити сенсацію у грі проти київського "Динамо". Номінальні господарі змушені грати не вдома через відсутність акредитації рідного стадіону для матчів такого рівня.

Чернівчани наразі перебувають у чудовій формі: команда домінує в турнірі Першої ліги та вже гарантувала собі вихід до УПЛ. На шляху до півфіналу буковинці вже вибили двох представників еліти – львівські "Карпати" (1:0) та черкаський ЛНЗ (0:0, по пенальті – 5:4).

Для "Динамо" цей матч є принциповим, адже з огляду на положення чинних чемпіонів в турнірній таблиці поточного розіграшу УПЛ, виграш Кубка – це єдиний шанс для "біло-синіх" пробитися до єврокубків.

Минулого сезону суперники вже зустрічалися на цій же стадії: тоді кияни впевнено перемогли – 4:1. Зараз "Буковина" має чудовий шанс на реванш.

"Металіст 1925" – "Чернігів": чи буде серія пенальті

У середу, 22 квітня, о 18:00 у Житомирі зійдуться харківський "Металіст 1925", який наразі йде четвертим в УПЛ та 12-й колектив Першої ліги – ФК "Чернігів".

Чернігівці, які не хапають зірок на другому рівні вітчизняного футболу, спромоглися на надзвичайний прорив у Кубку. Щоправда, не без частки везіння. В 1/16 фіналу команда програла "Кривбасу" в серії пенальті, проте пізніше криворіжцям присудили технічну поразку через порушення ліміту на легіонерів.

А вже потім "Чернігів" здолав по черзі друголігове "Лісне" та "колег" з Першої ліги – "Фенікс-Маріуполь". Причому обидві перемоги здобув у серіях пенальті. Тому, якщо і в грі з "Металістом 1925" справа дійде до лотереї – у команди буде шанс на сенсацію.

Кубок України, півфінал:

"Буковина" (1 ліга) – "Динамо" (УПЛ) 22 квітня. "Металіст 1925" (УПЛ) – "Чернігів" (1 ліга)

Де дивитися трансляції матчів

Півфінальні поєдинки Кубка України покаже наживо канал УПЛ-ТБ. Він доступний на більшості OTT-платформ – Megogo, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також УПЛ-ТБ ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Нагадаємо, що переможець кожного протистояння визначиться за підсумками одного матчу. У разі нічиєї команди одразу перейдуть до серії пенальті. Фінал турніру відбудеться 20 травня на "Арені Львів".