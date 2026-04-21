"Буковина" - "Динамо" и "Металлист 1925" - "Чернигов": где и когда смотреть полуфиналы Кубка Украины

Розыгрыш национального Кубка выходит на финишную прямую. Уже 21 и 22 апреля состоятся полуфинальные поединки. В них сойдутся представители УПЛ и Первой лиги.

Где и когда смотреть противостояния - подскажет РБК-Украина .

"Буковина" - "Динамо": шанс на реванш

21 апреля в 18:00 в Тернополе черновицкая "Буковина" попытается сотворить сенсацию в игре против киевского "Динамо". Номинальные хозяева вынуждены играть не дома из-за отсутствия аккредитации родного стадиона для матчей такого уровня.

Черновчане сейчас находятся в прекрасной форме: команда доминирует в турнире Первой лиги и уже гарантировала себе выход в УПЛ. На пути к полуфиналу буковинцы уже выбили двух представителей элиты - львовские "Карпаты" (1:0) и черкасский ЛНЗ (0:0, по пенальти - 5:4).

Для "Динамо" этот матч является принципиальным, ведь учитывая положение действующих чемпионов в турнирной таблице текущего розыгрыша УПЛ, выигрыш Кубка - это единственный шанс для "бело-синих" пробиться в еврокубки.

В прошлом сезоне соперники уже встречались на этой же стадии: тогда киевляне уверенно победили - 4:1. Сейчас "Буковина" имеет отличный шанс на реванш.

"Металлист 1925" - "Чернигов": будет ли серия пенальти

В среду, 22 апреля, в 18:00 в Житомире сойдутся харьковский "Металлист 1925", который сейчас идет четвертым в УПЛ и 12-й коллектив Первой лиги - ФК "Чернигов".

Черниговцы, которые не хватают звезд на втором уровне отечественного футбола, смогли на чрезвычайный прорыв в Кубке. Правда, не без доли везения. В 1/16 финала команда проиграла "Кривбассу" в серии пенальти, однако позже криворожанам присудили техническое поражение из-за нарушения лимита на легионеров.

А уже потом "Чернигов" одолел поочередно второлиговое "Лесное" и "коллег" из Первой лиги - "Феникс-Мариуполь". Причем обе победы одержал в сериях пенальти. Поэтому, если и в игре с "Металлистом 1925" дело дойдет до лотереи - у команды будет шанс на сенсацию.

Кубок Украины, полуфинал:

"Буковина" (1 лига) - "Динамо" (УПЛ) 22 апреля. "Металлист 1925" (УПЛ) - "Чернигов" (1 лига)

Где смотреть трансляции матчей

Полуфинальные поединки Кубка Украины покажет вживую канал УПЛ-ТВ. Он доступен на большинстве OTT-платформ - Megogo, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также УПЛ-ТВ ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Напомним, что победитель каждого противостояния определится по итогам одного матча. В случае ничьей команды сразу перейдут к серии пенальти. Финал турнира состоится 20 мая на "Арене Львов".