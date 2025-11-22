ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Будуть перлини і відкриття". Джамала розсекретила нові подробиці Нацвідбору

Субота 22 листопада 2025 21:06
UA EN RU
"Будуть перлини і відкриття". Джамала розсекретила нові подробиці Нацвідбору Джамала заявила, що лонглист Нацвібору вже сформовано (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українська співачка Джамала, яка цього року виступає музичною продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2026", поділилася новими подробицями конкурсу. Лонглист учасників, які боротимуться за місце у фіналі та можливість представляти Україну, вже сформовано.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Джамали M1.

Що сказала Джамала про Нацвідбір

Раніше артистка емоційно відреагувала на пісні, які їй надсилали учасники. За її словами, цьогоріч українські виконавці надіслали рекордну кількість заявок.

"Було дуже багато заявок. Спочатку я була в розпачі, бо отримала демки… Це були кружечки відчаю", - прокоментувала вона.

Вона зазначила, що деякі учасники порушували правила конкурсу, надсилаючи короткі сториз замість повноцінних пісень.

"Відкриваємо правила і бачимо - пісня 3 хвилини, авторська тощо. А мені присилають 30-40 секунд, і я не знаю, що з цим робити. Далі пішло. Це був такий чарівний пендель, який дійсно задав новий тон", - поділилася Джамала.

Зрештою наступні подані заявки справили на неї позитивне враження. Вона підтвердила, що список учасників Нацвідбору вже сформований.

"Для мене було важливо вибрати цей лонглист. І дуже скоро ви про нього дізнаєтеся", - повідомила артистка.

&quot;Будуть перлини і відкриття&quot;. Джамала розсекретила нові подробиці НацвідборуДжамала розкрила деталі Нацвідбору (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Що відомо про список учасників Нацвідбору

Не розкриваючи імен, Джамала натякнула на високий рівень цьогорічних конкурсантів.

"Ми з оргкомітетом працювали над тим, щоб лонглист виглядав достойно. Я дуже рада, що мені випала нагода зібрати справжніх співаків", - заінтригувала вона.

Музична продюсерка Нацвідбору дала зрозуміти, що пріоритет надавався артистам, які гарно володіють голосом.

"Дуже часто "Євробачення" обирало такі форми - десь провокація, епатажність чи ще щось. І в цьому всьому забувалися музика і голос. Я на цьому акцентувала постійно", - розповіла вона.

За словами артистки, тепер ситуація змінилася. Нарешті були обрані виконавці, які дійсно чудово співають наживо.

"Там будуть перлини, відкриття. Класні хлопці та дівчата, яких ви не чули. От через це обов'язково дивіться національний відбір, голосуйте, коли він буде, і знайте, що ви берете участь у відборі", - підкреслила вона.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Джамала Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Зеленський про перемовини у Швейцарії: наша делегація знає, як захищати інтереси України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті