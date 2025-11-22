"Будут жемчужины и открытия". Джамала рассекретила новые подробности Нацотбора
Украинская певица Джамала, которая в этом году выступает музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026", поделилась новыми подробностями конкурса. Лонглист участников, которые будут бороться за место в финале и возможность представлять Украину, уже сформирован.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Джамалы M1.
Что сказала Джамала о Нацотборе
Ранее артистка эмоционально отреагировала на песни, которые ей присылали участники. По ее словам, в этом году украинские исполнители прислали рекордное количество заявок.
"Было очень много заявок. Сначала я была в отчаянии, потому что получила демки... Это были кружочки отчаяния", - прокомментировала она.
Она отметила, что некоторые участники нарушали правила конкурса, присылая короткие сторис вместо полноценных песен.
"Открываем правила и видим - песня 3 минуты, авторская и так далее. А мне присылают 30-40 секунд, и я не знаю, что с этим делать. Дальше пошло. Это был такой волшебный пендель, который действительно задал новый тон", - поделилась Джамала.
Следующие поданные заявки произвели на нее положительное впечатление. Она подтвердила, что список участников Нацотбора уже сформирован.
"Для меня было важно выбрать этот лонглист. И очень скоро вы о нем узнаете", - сообщила артистка.
Джамала раскрыла детали Нацотбора (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Что известно о списке участников Нацотбора
Не раскрывая имен, Джамала намекнула на высокий уровень нынешних конкурсантов.
"Мы с оргкомитетом работали над тем, чтобы лонглист выглядел достойно. Я очень рада, что мне выпала возможность собрать настоящих певцов", - заинтриговала она.
Музыкальный продюсер Нацотбора дала понять, что приоритет отдавался артистам, которые хорошо владеют голосом.
"Очень часто "Евровидение" выбирало такие формы - где-то провокация, эпатажность или еще что-то. И в этом всем забывались музыка и голос. Я на этом акцентировала постоянно", - рассказала она.
По словам артистки, теперь ситуация изменилась. Наконец были выбраны исполнители, которые действительно прекрасно поют вживую.
"Там будут жемчужины, открытия. Классные ребята и девушки, которых вы не слышали. Вот поэтому обязательно смотрите национальный отбор, голосуйте, когда он будет, и знайте, что вы участвуете в отборе", - подчеркнула она.
