"Будут жемчужины и открытия". Джамала рассекретила новые подробности Нацотбора

Суббота 22 ноября 2025 21:06
Джамала заявила, что лонглист Нацвыбора уже сформирован (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Джамала, которая в этом году выступает музыкальным продюсером Национального отбора на "Евровидение-2026", поделилась новыми подробностями конкурса. Лонглист участников, которые будут бороться за место в финале и возможность представлять Украину, уже сформирован.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Джамалы M1.

Что сказала Джамала о Нацотборе

Ранее артистка эмоционально отреагировала на песни, которые ей присылали участники. По ее словам, в этом году украинские исполнители прислали рекордное количество заявок.

"Было очень много заявок. Сначала я была в отчаянии, потому что получила демки... Это были кружочки отчаяния", - прокомментировала она.

Она отметила, что некоторые участники нарушали правила конкурса, присылая короткие сторис вместо полноценных песен.

"Открываем правила и видим - песня 3 минуты, авторская и так далее. А мне присылают 30-40 секунд, и я не знаю, что с этим делать. Дальше пошло. Это был такой волшебный пендель, который действительно задал новый тон", - поделилась Джамала.

Следующие поданные заявки произвели на нее положительное впечатление. Она подтвердила, что список участников Нацотбора уже сформирован.

"Для меня было важно выбрать этот лонглист. И очень скоро вы о нем узнаете", - сообщила артистка.

Джамала раскрыла детали Нацотбора (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Что известно о списке участников Нацотбора

Не раскрывая имен, Джамала намекнула на высокий уровень нынешних конкурсантов.

"Мы с оргкомитетом работали над тем, чтобы лонглист выглядел достойно. Я очень рада, что мне выпала возможность собрать настоящих певцов", - заинтриговала она.

Музыкальный продюсер Нацотбора дала понять, что приоритет отдавался артистам, которые хорошо владеют голосом.

"Очень часто "Евровидение" выбирало такие формы - где-то провокация, эпатажность или еще что-то. И в этом всем забывались музыка и голос. Я на этом акцентировала постоянно", - рассказала она.

По словам артистки, теперь ситуация изменилась. Наконец были выбраны исполнители, которые действительно прекрасно поют вживую.

"Там будут жемчужины, открытия. Классные ребята и девушки, которых вы не слышали. Вот поэтому обязательно смотрите национальный отбор, голосуйте, когда он будет, и знайте, что вы участвуете в отборе", - подчеркнула она.

