ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Гумористка Настя Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка: що відомо

15:10 16.03.2026 Пн
3 хв
Зірка довго готувалася до цього кроку, а зараз проходить період відновлення після хірургічного втручання
Іванна Пашкевич
Українська гумористка Анастасія Ткаченко повідомила, що тиждень тому перенесла операцію зі зменшення шлунка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис артистки.

За словами Ткаченко, рішення про баріатричну операцію було для неї дуже непростим.

Вона зізналася, що довго йшла до цього кроку, багато думала, усе зважувала, шукала відповідну лікарню, обирала клініку та морально себе готувала.

"Тиждень тому мені зробили баріатричну операцію", - повідомила Анастасія.

Артистка наголосила, що для неї це рішення не було пов’язане з зовнішністю чи естетикою.

"Це рішення - про здоров’я. Не про естетику. Про чесність із собою. І про бажання змінити своє життя", - пояснила гумористка.

Наразі Анастасія проходить відновлення після операції.

Вона зазначила, що поки має небагато сил для активного спілкування та соціальної активності, однак згодом планує детальніше розповісти про свій досвід.

"Зараз я відновлююсь, сил поки що не так багато для соціальної активності. Але згодом обов’язково розповім усе: як проходила операція, як я обирала лікаря, що відчувала і які зміни зараз починаються в моєму житті", - написала вона.

Також Ткаченко подякувала всім, хто підтримує її в цей непростий період.

"Дякую всім за підтримку і турботу. Для мене це зараз дуже важливо", - додала знаменитість.

Хто ще з українських зірок зменшував шлунок

Серед українських публічних людей, які також наважувалися на баріатричну операцію, був і шоумен Володимир Жогло.

Кілька років тому він серйозно зайнявся своїм здоров’ям, і одним із головних кроків на цьому шляху стало схуднення.

В інтерв’ю для YouTube-каналу "lviv24" артист розповідав, що в піковий період його вага сягала 164 кілограмів, тоді як зараз він важить 99.

За словами Жогла, це ще не той результат, який він вважає ідеальним, однак нині він почувається значно краще, ніж раніше.

Раніше комік переніс операцію зі зменшення шлунка. Після цього він почав уважніше ставитися до свого раціону та звичок у харчуванні.

Як зазначав шоумен, жорстких заборон у нього немає, однак зараз він свідомо уникає жирної та смаженої їжі, надаючи перевагу запеченим стравам.

Також артист контролює кількість солодкого, відмовився від борошняного і газованих напоїв.

Окрім цього, він стежить не лише за тим, що їсть, а й за обсягом порцій та часом прийому їжі.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зірки шоу-бізнесу Здоров'я
Новини
Аналітика
