Брітні Спірс винесли вирок за водіння в нетверезому стані: як покарали співачку

Що відомо про суд над Брітні Спірс

Американській попзірці звинуватили у керуванні автомобілем під впливом алкоголю та щонайменше одного наркотику. Суд у справі проходив в окрузі Вентура в Каліфорнії у понеділок, 4 травня.

Брітні не з'явилася на засіданні. За даними оркужного прокурора Еріка Насаренко, ще на початку справи артистка через свого адвоката взяла на відповідальність за скоєне і погодилася продовжувати лікування.

Це рішення дозволило уникнути тривалого тюремного строку. Так, Спірс проведе 12 місяців на випробувальному терміні, пройде тримісячну програму лікування від залежностей та сплатить штраф у розмірі 571 долар. Також їй призначили один день ув'язнення, який зарахували як уже відбутий.

Суддя зобовэязав співачку вживати препарати лише за рецептом лікаря. Крім того, вона має щотижня зустрічатися з психологом і двічі на місяць - з психіатром.

У разі зупинки поліцією під час водіння Спірс можуть перевірити на вміст алкоголю чи наркотиків, а також обшукати її автомобіль.

Після засідання адвокат зірки зазначив, що "всі задоволені результатом". За його словами, вона нещодавно завершила своє перебування в реабілітаційному центрі.

Брітні Спірс винесли вирок (фото: Getty Images)

Що відомо про затримання Брітні Спірс

Нагадаємо, артистку заарештували ввечері 4 березня у районі округу Вентура. Тоді Її запідозрили у керуванні автомобілем під дією алкоголю та наркотичних речовин.

Брітні провела ніч у відділку, а потім її відпустили. У цей непростий період артистку підтримали її близькі, зокрема мама Лін та сини Шон та Джейден.

Згодом у квітні Спірс відправилася в рехаб. Вона добровільно розпачала лікування, аби змінити своє життя. Подейкують, що на рішення звернутися по професійну допомогу зокрема вплинули діти співачки.