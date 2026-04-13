Брітні Спірс потрапила до рехабу: що відомо про її стан

14:49 13.04.2026 Пн
Зірка розпочала лікування менш ніж за місяць після арешту за підозрою у водінні в стані сп’яніння
Брітні Спірс потрапила до рехабу: що відомо про її стан Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Американська співачка Брітні Спірс добровільно розпочала лікування в реабілітаційному закладі. Це сталося приблизно через місяць після її арешту за підозрою у керуванні автомобілем у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Що відомо про лікування Спірс

За словами представника співачки, вона самостійно звернулася по допомогу.

Лікування почалося за кілька тижнів до судового засідання в Каліфорнії, де 44-річна зірка має постати через обвинувачення у водінні в нетверезому стані.

Після затримання 4 березня представник артистки назвав цей інцидент "абсолютно неприпустимим".

Тоді ж він заявив, що її близькі "розроблять давно назрілий план, щоб забезпечити їй успіх та благополуччя".

За що затримали Брітні Спірс

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, минулого місяця правоохоронцям повідомили, що співачка нібито хаотично керувала своїм BMW на високій швидкості автомагістраллю.

Після зупинки, як стверджують правоохоронці, у Спірс помітили ознаки порушення функцій організму, після чого вона пройшла серію польових тестів на тверезість.

Пізніше її представник заявив BBC, що Брітні "збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону", і висловив сподівання, що це стане "першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні".

Окремо він додав, що сподівається: співачка "зможе отримати необхідну допомогу та підтримку у цей складний час".

Також представник наголосив, що "її хлопчики проводитимуть з нею час", а рідні допоможуть їй пройти цей період.

До слова, Брітні Спірс є однією з найвідоміших попзірок світу. Вона прославилася завдяки хітам "Baby One More Time", "Toxic", "Everytime", "Gimme More", "Womanizer" та "Stronger".

З 2008 до 2021 року артистка перебувала під опікою, під час якої її фінанси та особисте життя контролював батько.

Він пояснював це тим, що її життя було "в руїнах, і вона перебувала у фізичному, емоційному, психічному та фінансовому скрутному становищі".

Водночас батько співачки стверджував, що саме опіка допомогла їй відновити стабільність.

За його словами, "завдяки опікунства Брітні змогла повернутися на шлях до стабільності на всіх цих етапах свого життя", а згодом для неї "настав час знову взяти під контроль своє життя".

