Брітні Спірс постане перед судом: шокуючі деталі арешту та реакція рідних

13:25 07.03.2026 Сб
3 хв
Артистка провела ніч в поліції після затримання в Каліфорнії
aimg Сюзанна Аль Маріді
Брітні Спірс постане перед судом: шокуючі деталі арешту та реакція рідних Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Брітні Спірс знову опинилася в центрі уваги. 44-річну артистку затримала поліція за підозрою у керуванні автомобілем в нетверезому стані. Після цього зірка зв'язалася з родиною, а її колишні бойфренди виступили з заявою.

Коли співачка постане перед судом та що кажуть про інцидент її близькі, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо про арешт Брітні Спірс

Що відомо про арешт Брітні Спірс

Співачку затримали ввечері 4 березня у районі округу Вентура, штат Каліфорнія. Її запідозрили у керуванні автомобілем "під впливом комбінації алкоголю та наркотичних речовин".

Після ночі під вартою її відпустили, проте вона постане перед судом. Засідання у справі призначене на 4 травня.

Невдовзі після інциденту Спірс написала повідомлення своєму давньому другові та колишньому асистенту Шону Філліпу.

"Вона написала: "Я в порядку", - розповів він.

За його словами, інцидент не вплинув на ставлення до співачки та її характер.

"Вона одна з найсильніших жінок, яких я коли-небудь зустрічав. Вона просто продовжує рухатися вперед", - додав він.

Брітні Спірс постане перед судом: шокуючі деталі арешту та реакція ріднихБрітні Спірс чекає на суд (фото: Getty Images)

Реакція родини та синів

Спірс зв'язалася з родиною після інциденту. Мати Лін висловила підтримку дочці. За словами джерел, їхня розмова була "позитивною і сповненою надії".

Представник артистки заявив, що вона зробить правильні кроки та виконуватиме вимоги закону.

"Це був прикрий інцидент, який абсолютно не можна виправдати. Сподіваємося, що це стане першим кроком до давно необхідних змін у житті Брітні", - зазначив він.

Також артистку підтримують сини від шлюбу з Кевіном Федерлайном - Шон та Джейден. Хлопці планують провести з мамою час у непростий період.

Брітні Спірс постане перед судом: шокуючі деталі арешту та реакція ріднихБрітні Спірс з синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Підтримка колишніх бойфрендів

Арешт Брітні вкотре підняв питання щодо доцільності скасування опіки над нею. У справу втрутилися колишні чоловіки Сем Асгарі та Джейсон Александр, які вирішили встати на захист зірки.

"Я розумію, що люди роблять помилки. Кожен заслуговує на приватність. І сподіваюся, що преса винесла уроки з минулого і надасть їй необхідну приватність", - сказав Сем.

"Брітні Спірс заслуговує на факти, справедливість і належну правову процедуру, а не на заголовки, побудовані на припущеннях", - зазначив Джейсон.

А от Федерлайн, за словами його адвоката, бажає Брітні всього найкращого і сподівається, що вона не чинитиме опору, якщо їй знадобиться допомога.

Ще більше цікавого:

Чому заарештували зірку "Трансформерів"

Що відомо про арешт колишнього принца Ендрю

При написанні матеріалу були використані такі джерела: TMZ, E!News, Good Morning Britain, People.

