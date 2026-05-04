53-річна Кемерон Діас втретє стала мамою: що відомо про малюка

14:46 04.05.2026 Пн
Акторка та її чоловік Бенджі Медден вже розкрили ім’я новонародженого
Іванна Пашкевич
53-річна Кемерон Діас втретє стала мамою: що відомо про малюка Кемерон Діас з чоловіком (фото: Getty Images)
Кемерон Діас і Бенджі Медден знову стали батьками. У подружжя народилася третя дитина - син Наутас Медден.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram фронтмена рок-гурту Good Charlotte.

Бенджі опублікував зображення піратського корабля з написом "Nautas Madden".

"Ми з Кемерон щасливі, схвильовані та почуваємося такими БЛАГОСЛОВЕННИМИ, що можемо оголосити про народження нашої третьої дитини, Наутаса Меддена. Ласкаво просимо у світ, синку!!", - написав Медден.

Окрім корабля, музикант також показав інші малюнки - кардинала, рослини в горщику та кілька символічних зображень.

"Ми любимо життя з нашою родиною - наші діти здорові та щасливі, і ми вдячні!!! Чудово проводимо час. Передаємо всім найкращі побажання - родина Медденів", - додав він.

Кемерон Діас втретє стала мамою (фото: instagram.com/benjaminmadden)

Кемерон і Бенджі зазвичай не показують дітей публічно. Вони не публікують їхні фото в соцмережах і майже не говорять про них в інтерв’ю.

Подружжя також виховує шестирічну доньку Реддікс Вайлдфлауер Медден і дворічного сина Кардинала Меддена.

Після народження Кардинала у 2024 році джерело PEOPLE розповідало, що Діас і Медден почувалися дуже щасливими через поповнення в родині.

"Вони завжди сподівалися на другу дитину, бо люблять бути батьками", - сказав інсайдер.

"Роками Кемерон хотіла стати мамою. Вона дуже емоційно розповідає про довгий шлях до материнства. Вона почувається надзвичайно щасливою, що тепер має двох дітей", - додало джерело.

Хоча акторка рідко говорить про своїх дітей, вона не раз відверто висловлювалася про материнство та рішення народити в більш зрілому віці.

"Жінки, які мають дітей мого віку, буквально на 20 років молодші, і це цікаво, бо я не такого віку. І це абсолютно нормально. Але я хочу відчувати себе такою ж життєво важливою для своєї дитини", - сказала Кемерон Діас.

В інтерв’ю з Наомі Кемпбелл у жовтні 2020 року Діас жартувала, що планує прожити значно більше ніж 100 років, аби бути поруч зі своїми дітьми.

"Тобі справді доводиться наполегливо працювати для цього. Єдиний тиск для мене - це те, що я маю дожити, скажімо, до 107 років, розумієте? Тож жодного тиску!", - сказала знаменитість.

