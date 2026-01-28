"Брат-близнюк, тільки з волоссям": Ф'юрі показав українця, який готує його до повернення на ринг

Як Ф'юрі представив українця

32-річний українець виконує роль спаринг-партнера британця під час підготовки до майбутніх поєдинків.

Про співпрацю із Захожим сам Ф'юрі повідомив у соціальних мережах. На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував відео, на якому разом з українцем позує перед тренуванням.

У ролику "Циганський король" емоційно представив свого нового спаринг-партнера та звернувся до вболівальників.

"Сьогодні зі мною мій брат-близнюк, тільки з волоссям! Ми йдемо на пробіжку. Вперед! Цей хлопець йде за вами. Дивізіон попереджено", - сказав Ф'юрі.

Підготовка до повернення на ринг

Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Втім уже в січні 2026-го 37-річний британець підтвердив намір повернутися до боксу та розпочав підготовчий табір.

Залучення Захожого, який має у своєму активі 20 перемог у 21 бою (16 – нокаутом), є частиною цієї підготовки.

Олександр Усик та Олександр Захожий (фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)

Хто такий Олександр Захожий

Український боксер-професіонал надважкої ваги. Народився 7 вересня 1993 року в Дніпродзержинську (нині Кам'янське). У минулому – багаторазовий чемпіон світу та Європи з бойових мистецтв серед аматорів.

У професійному боксі виступає з 2017 року. Колишній чемпіон Європи за версією EBU (2024), а також екс-чемпіон WBC Francophone у хевівейті. Значну частину кар'єри проводить у Європі, проживає та тренується в Німеччині.

Захожий має досвід роботи спаринг-партнером у таборах провідних супертяжів світу, зокрема Володимира Кличка та Олександра Усика.