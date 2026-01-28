"Брат-близнюк, тільки з волоссям": Ф'юрі показав українця, який готує його до повернення на ринг
Український боксер надважкої ваги Олександр Захожий приєднався до тренувального табору колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі, який готується до повернення на професійний ринг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британця.
Як Ф'юрі представив українця
32-річний українець виконує роль спаринг-партнера британця під час підготовки до майбутніх поєдинків.
Про співпрацю із Захожим сам Ф'юрі повідомив у соціальних мережах. На своїй сторінці в Instagram боксер опублікував відео, на якому разом з українцем позує перед тренуванням.
У ролику "Циганський король" емоційно представив свого нового спаринг-партнера та звернувся до вболівальників.
"Сьогодні зі мною мій брат-близнюк, тільки з волоссям! Ми йдемо на пробіжку. Вперед! Цей хлопець йде за вами. Дивізіон попереджено", - сказав Ф'юрі.
Підготовка до повернення на ринг
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри у січні 2025 року після двох поспіль поразок від Олександра Усика. Втім уже в січні 2026-го 37-річний британець підтвердив намір повернутися до боксу та розпочав підготовчий табір.
Залучення Захожого, який має у своєму активі 20 перемог у 21 бою (16 – нокаутом), є частиною цієї підготовки.
Олександр Усик та Олександр Захожий (фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)
Хто такий Олександр Захожий
Український боксер-професіонал надважкої ваги. Народився 7 вересня 1993 року в Дніпродзержинську (нині Кам'янське). У минулому – багаторазовий чемпіон світу та Європи з бойових мистецтв серед аматорів.
У професійному боксі виступає з 2017 року. Колишній чемпіон Європи за версією EBU (2024), а також екс-чемпіон WBC Francophone у хевівейті. Значну частину кар'єри проводить у Європі, проживає та тренується в Німеччині.
Захожий має досвід роботи спаринг-партнером у таборах провідних супертяжів світу, зокрема Володимира Кличка та Олександра Усика.
