"Брат-близнец, только с волосами": Фьюри показал украинца, который готовит его к возвращению на ринг
Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий присоединился к тренировочному лагерю бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, который готовится к возвращению на профессиональный ринг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британца.
Как Фьюри представил украинца
32-летний украинец выполняет роль спарринг-партнера британца во время подготовки к предстоящим поединкам.
О сотрудничестве с Захожим сам Фьюри сообщил в социальных сетях. На своей странице в Instagram боксер опубликовал видео, на котором вместе с украинцем позирует перед тренировкой.
В ролике "Цыганский король" эмоционально представил своего нового спарринг-партнера и обратился к болельщикам.
"Сегодня со мной мой брат-близнец, только с волосами! Мы идем на пробежку. Вперед! Этот парень идет за вами. Дивизион предупрежден", - сказал Фьюри.
Подготовка к возвращению на ринг
Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух подряд поражений от Александра Усика. Впрочем, уже в январе 2026-го 37-летний британец подтвердил намерение вернуться в бокс и начал подготовительный лагерь.
Привлечение Захожего, который имеет в своем активе 20 побед в 21 бою (16 - нокаутом), является частью этой подготовки.
Александр Усик и Александр Захожий (фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)
Кто такой Александр Захожий
Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса. Родился 7 сентября 1993 года в Днепродзержинске (ныне Каменское). В прошлом - многократный чемпион мира и Европы по боевым искусствам среди любителей.
В профессиональном боксе выступает с 2017 года. Бывший чемпион Европы по версии EBU (2024), а также экс-чемпион WBC Francophone в хевивейте. Значительную часть карьеры проводит в Европе, проживает и тренируется в Германии.
Захожий имеет опыт работы спарринг-партнером в лагерях ведущих супертяжей мира, в частности Владимира Кличко и Александра Усика.
