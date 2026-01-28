ua en ru
"Брат-близнец, только с волосами": Фьюри показал украинца, который готовит его к возвращению на ринг

Среда 28 января 2026 15:08
UA EN RU
"Брат-близнец, только с волосами": Фьюри показал украинца, который готовит его к возвращению на ринг Александр Захожий (фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Захожий присоединился к тренировочному лагерю бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри, который готовится к возвращению на профессиональный ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британца.

Как Фьюри представил украинца

32-летний украинец выполняет роль спарринг-партнера британца во время подготовки к предстоящим поединкам.

О сотрудничестве с Захожим сам Фьюри сообщил в социальных сетях. На своей странице в Instagram боксер опубликовал видео, на котором вместе с украинцем позирует перед тренировкой.

В ролике "Цыганский король" эмоционально представил своего нового спарринг-партнера и обратился к болельщикам.

"Сегодня со мной мой брат-близнец, только с волосами! Мы идем на пробежку. Вперед! Этот парень идет за вами. Дивизион предупрежден", - сказал Фьюри.

Подготовка к возвращению на ринг

Фьюри объявил о завершении карьеры в январе 2025 года после двух подряд поражений от Александра Усика. Впрочем, уже в январе 2026-го 37-летний британец подтвердил намерение вернуться в бокс и начал подготовительный лагерь.

Привлечение Захожего, который имеет в своем активе 20 побед в 21 бою (16 - нокаутом), является частью этой подготовки.

&quot;Брат-близнец, только с волосами&quot;: Фьюри показал украинца, который готовит его к возвращению на ринг

Александр Усик и Александр Захожий (фото: instagram.com/zakhozhiy_alexandr)

Кто такой Александр Захожий

Украинский боксер-профессионал супертяжелого веса. Родился 7 сентября 1993 года в Днепродзержинске (ныне Каменское). В прошлом - многократный чемпион мира и Европы по боевым искусствам среди любителей.

В профессиональном боксе выступает с 2017 года. Бывший чемпион Европы по версии EBU (2024), а также экс-чемпион WBC Francophone в хевивейте. Значительную часть карьеры проводит в Европе, проживает и тренируется в Германии.

Захожий имеет опыт работы спарринг-партнером в лагерях ведущих супертяжей мира, в частности Владимира Кличко и Александра Усика.

Ранее мы рассказали, как Усик сыграл за житомирское "Полесье" против клуба МЛС.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

