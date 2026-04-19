Божевільний трилер у Кубку Іспанії: голкіпер-резервіст приніс "Реал Сосьєдаду" історичний трофей (відео)
"Реал Сосьєдад" із Сан-Себастьяна став володарем Кубка Іспанії сезону-2025/26. У драматичному фінальному поєдинку в Севільї баски в серії післяматчевих пенальті здолали мадридський "Атлетіко".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок Іспанії. Фінал
"Атлетіко" – "Реал Сосьєдад" – 2:2, пенальті – 3:4
Голи: Лукман, 18, Альварес, 83 – Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пенальті)
Шок на старті
Фінал розпочався з рекорду: вже на 14-й секунді перша атака "Реал Сосьєдада" стала результативною. Барренечеа відгукнувся на навіс Гуедеша і шокував мадридців блискавичним голом. "Матрацники" прийшли до тями лише на 18-й хвилині, коли Лукман ідеальним "більярдним" ударом відновив рівновагу.
Втім, перед самою перервою баски знову вийшли вперед. Воротар "Атлетіко" Муссо помилився на виході та влучив кулаками в голову Гуедешу замість м'яча. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував лідер команди Оярсабаль – 2:1.
Герой із глибокого запасу
У другому таймі команда Дієго Сімеоне тотально володіла ініціативою. Тривалий тиск дав результат на 83-й хвилині: Альварес ефектним ударом у дев'ятку зрівняв рахунок, перевівши гру в екстратайми.
Додаткові 30 хвилин пройшли у відкритій боротьбі. Альварес міг стати абсолютним героєм, але його постріл зупинила хрестовина, а воротар басків Марреро нівелював небезпеку після добивань Оскарссона.
Справжня драма розгорнулася в серії пенальті. Головним героєм став 22-річний голкіпер "Реал Сосьєдада" Марреро. Воротар, який не має досвіду виступів у Ла Лізі цього сезону, парирував удари зіркових Альвареса та Серлота.
Четвертий тріумф басків
Для "Реал Сосьєдада" це четвертий Кубок Іспанії в історії (попередні звитяги датуються 1909, 1987 та 2020 роками). Примітно, що єдина попередня серія пенальті між цими клубами у фіналах (1987 рік) також завершилася тріумфом басків.
"Атлетіко" ж залишається без трофея з 2013 року.
"Реал Сосьедад" створив справжню сенсацію
