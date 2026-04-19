Безумный триллер в Кубке Испании: голкипер-резервист принес "Реал Сосьедаду" исторический трофей (видео)
"Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна стал обладателем Кубка Испании сезона-2025/26. В драматическом финальном поединке в Севилье баски в серии послематчевых пенальти одолели мадридский "Атлетико".
Кубок Испании. Финал
"Атлетико" - "Реал Сосьедад" - 2:2, пенальти - 3:4
Голы: Лукман, 18, Альварес, 83 - Барренечеа, 1, Оярсабаль, 45+1 (пенальти)
Шок на старте
Финал начался с рекорда: уже на 14-й секунде первая атака "Реал Сосьедада" стала результативной. Барренечеа откликнулся на навес Гуэдеша и шокировал мадридцев молниеносным голом. "Матрасники" пришли в себя лишь на 18-й минуте, когда Лукман идеальным "бильярдным" ударом восстановил равновесие.
Впрочем, перед самым перерывом баски снова вышли вперед. Вратарь "Атлетико" Муссо ошибся на выходе и попал кулаками в голову Гуедешу вместо мяча. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал лидер команды Оярсабаль - 2:1.
Герой из глубокого запаса
Во втором тайме команда Диего Симеоне тотально владела инициативой. Длительное давление дало результат на 83-й минуте: Альварес эффектным ударом в девятку сравнял счет, переведя игру в экстратайм.
Дополнительные 30 минут прошли в открытой борьбе. Альварес мог стать абсолютным героем, но его выстрел остановила крестовина, а вратарь басков Марреро нивелировал опасность после добиваний Оскарссона.
Настоящая драма развернулась в серии пенальти. Главным героем стал 22-летний голкипер "Реал Сосьедада" Марреро. Вратарь, который не имеет опыта выступлений в Ла Лиге в этом сезоне, парировал удары звездных Альвареса и Серлота.
Четвертый триумф басков
Для "Реал Сосьедада" это четвертый Кубок Испании в истории (предыдущие победы датируются 1909, 1987 и 2020 годами). Примечательно, что единственная предыдущая серия пенальти между этими клубами в финалах (1987 год) также завершилась триумфом басков.
"Атлетико" же остается без трофея с 2013 года.
"Реал Сосьедад" сотворил настоящую сенсацию
Ранее мы писали, что нидерландский "Утрехт" пошел на радикальный шаг, чтобы удержать украинского бомбардира.