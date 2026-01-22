Бої проти росіянина та серба: Богачук і Гвоздик повернуться на ринг у Лас-Вегасі
Двоє українських боксерів – екс-чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик та колишній тимчасовий чемпіон у першій середній категорії Сергій Богачук – проведуть наступні поєдинки в рамках турніру Zuffa Boxing, який відбудеться 1 лютого в Лас-Вегасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетного інсайдера Дена Рафаеля.
З ким боксуватимуть українці
38-річний Гвоздик (21-2, 17 КО) у поєдинку напівважкої ваги зустрінеться з колишнім сербським боксером, який зараз виступає під прапором США, Радівоє Калайджічем (29-3, 21 КО). Суперник українця – колишній претендент на титул IBF, має солідний досвід боїв на топ-рівні.
Свій попередній поєдинок Гвоздик провів у квітні 2025 року, нокаутувавши Ентоні Голлавея вже у третьому раунді.
У свою чергу Богачук (26-3, 24 КО) повернеться на ринг після поразки від Брендона Адамса у вересні. Українець проведе бій проти екс-чемпіона WBA з Росії Раджаба Бутаєва (16-1, 12 КО).
Бій пройде не в "рідній" для Богачука першій середній вазі (до 69,9 кг), а у середній (до 72,6 кг). Зміна категорії пов'язана з регламентом Zuffa Boxing, де використовують лише "класичні" вагові ліміти.
Поєдинки українців пройдуть у форматі 10-ти раундів.
Головний бій вечора
Головною подією турніру стане поєдинок у легкій вазі між мексиканцями Хосе Валенсуелою (14-3, 9 КО) та Дієго Торресом (22-1, 19 КО).
Валенсуела – колишній чемпіон світу а версією WBA у суперлегкому дивізіоні. А Торрес вважається небезпечним нокаутером-претендентом.
Дебют у новому промоушені
Для обох українських боксерів це буде дебют у Zuffa Boxing – спільному боксерському проєкті компаній TKO та Sela. До його запуску долучилися впливові представники індустрії єдиноборств і шоу-бізнесу, зокрема президент UFC Дана Вайт.
Очікується, що Zuffa Boxing стане новим гравцем на професійному боксерському ринку та залучить до своїх турнірів відомих спортсменів.
