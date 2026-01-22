Бои против россиянина и серба: Богачук и Гвоздик вернутся на ринг в Лас-Вегасе

Двое украинских боксеров - экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик и бывший временный чемпион в первой средней категории Сергей Богачук - проведут следующие поединки в рамках турнира Zuffa Boxing, который состоится 1 февраля в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля .

С кем будут боксировать украинцы

38-летний Гвоздик (21-2, 17 КО) в поединке полутяжелого веса встретится с бывшим сербским боксером, который сейчас выступает под флагом США, Радивое Калайджичем (29-3, 21 КО). Соперник украинца - бывший претендент на титул IBF, имеет солидный опыт боев на топ-уровне.

Свой предыдущий поединок Гвоздик провел в апреле 2025 года, нокаутировав Энтони Голлавея уже в третьем раунде.

В свою очередь Богачук (26-3, 24 КО) вернется на ринг после поражения от Брэндона Адамса в сентябре. Украинец проведет бой против экс-чемпиона WBA из России Раджаба Бутаева (16-1, 12 КО).

Бой пройдет не в "родном" для Богачука первом среднем весе (до 69,9 кг), а в среднем (до 72,6 кг). Изменение категории связано с регламентом Zuffa Boxing, где используют только "классические" весовые лимиты.

Поединки украинцев пройдут в формате 10-ти раундов.

Главный бой вечера

Главным событием турнира станет поединок в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).

Валенсуэла - бывший чемпион мира а версии WBA в суперлегком дивизионе. А Торрес считается опасным нокаутером-претендентом.

Дебют в новом промоушене

Для обоих украинских боксеров это будет дебют в Zuffa Boxing - совместном боксерском проекте компаний TKO и Sela. К его запуску присоединились влиятельные представители индустрии единоборств и шоу-бизнеса, в частности президент UFC Дана Уайт.

Ожидается, что Zuffa Boxing станет новым игроком на профессиональном боксерском рынке и привлечет к своим турнирам известных спортсменов.