ua en ru
Чт, 22 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Бои против россиянина и серба: Богачук и Гвоздик вернутся на ринг в Лас-Вегасе

Четверг 22 января 2026 17:16
UA EN RU
Бои против россиянина и серба: Богачук и Гвоздик вернутся на ринг в Лас-Вегасе Сергей Богачук (фото: instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Двое украинских боксеров - экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик и бывший временный чемпион в первой средней категории Сергей Богачук - проведут следующие поединки в рамках турнира Zuffa Boxing, который состоится 1 февраля в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэна Рафаэля.

С кем будут боксировать украинцы

38-летний Гвоздик (21-2, 17 КО) в поединке полутяжелого веса встретится с бывшим сербским боксером, который сейчас выступает под флагом США, Радивое Калайджичем (29-3, 21 КО). Соперник украинца - бывший претендент на титул IBF, имеет солидный опыт боев на топ-уровне.

Свой предыдущий поединок Гвоздик провел в апреле 2025 года, нокаутировав Энтони Голлавея уже в третьем раунде.

В свою очередь Богачук (26-3, 24 КО) вернется на ринг после поражения от Брэндона Адамса в сентябре. Украинец проведет бой против экс-чемпиона WBA из России Раджаба Бутаева (16-1, 12 КО).

Бой пройдет не в "родном" для Богачука первом среднем весе (до 69,9 кг), а в среднем (до 72,6 кг). Изменение категории связано с регламентом Zuffa Boxing, где используют только "классические" весовые лимиты.

Поединки украинцев пройдут в формате 10-ти раундов.

Главный бой вечера

Главным событием турнира станет поединок в легком весе между мексиканцами Хосе Валенсуэлой (14-3, 9 КО) и Диего Торресом (22-1, 19 КО).

Валенсуэла - бывший чемпион мира а версии WBA в суперлегком дивизионе. А Торрес считается опасным нокаутером-претендентом.

Дебют в новом промоушене

Для обоих украинских боксеров это будет дебют в Zuffa Boxing - совместном боксерском проекте компаний TKO и Sela. К его запуску присоединились влиятельные представители индустрии единоборств и шоу-бизнеса, в частности президент UFC Дана Уайт.

Ожидается, что Zuffa Boxing станет новым игроком на профессиональном боксерском рынке и привлечет к своим турнирам известных спортсменов.

Ранее мы рассказали, что Александр Усик получил награду "Нокаут года" от WBC.

Также узнайте, как Усик может возглавить рекордное боксерское шоу в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Гвоздик
Новости
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Встреча Зеленского и Трампа длилась почти час, был и короткий тет-а-тет
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов