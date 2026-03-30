Бой за жизнь вместо футбола: легендарного Луческу прооперируют прямо в день матча сборной

22:54 30.03.2026 Пн
2 мин
Во вторник, 31 марта, когда национальная команда Румынии будет играть против Словакии, ее 80-летний наставник перенесет хирургическое вмешательство на сердце
aimg Андрей Костенко
Мирча Луческу (фото: Getty Images)

Футбольный мир обеспокоен состоянием здоровья многолетнего экс-тренера украинских грандов - "Шахтера" и "Динамо" - Мирчи Луческу. После внезапной потери сознания накануне тренировки сборной Румынии, врачи приняли решение о проведении операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание GSP.

Суровый вердикт врачей

80-летний тренер прошел тщательное обследование путем коронарной ангиографии в одной из клиник Бухареста. Хотя критических патологий медики не обнаружили, возрастные проблемы с сердечным ритмом заставили врачей действовать решительно. В день матча сборной специалисту установят дефибриллятор - специальный аппарат для поддержки сердца. Операцию проведет доктор Келин Силиште.

Напомним, инцидент произошел во время технического совещания. Луческу потерял сознание прямо на глазах у игроков и штаба. После оказания первой помощи его экстренно госпитализировали.

Сам специалист впоследствии успокоил болельщиков.

"Я чувствую себя нормально, но должен придерживаться рекомендаций врачей", - цитирует тренера румынское СМИ.

Тяжелый период для наставника

Хирургическое вмешательство совпало с непростым периодом в карьере Мирчи. Всего несколько дней назад сборная Румынии окончательно потеряла шансы на выход на ЧМ-2026, уступив Турции (0:1) в полуфинале плей-офф.

Ожидается, что наставник будет находиться под наблюдением медиков как минимум до конца недели.

Луческу был назначен главным тренером национальной команды Румынии в 2024 году. Сейчас он является самым возрастным наставником сборных команд в мире.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
