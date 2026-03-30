Про відставку, ігнор Ярмоленка та пограбування: Ребров зробив гучні заяви перед Албанією

21:42 30.03.2026 Пн
2 хв
Головний тренер "синьо-жовтих" анонсував вирішальну розмову щодо свого контракту
aimg Андрій Костенко
Сергій Ребров (фото: УАФ)

Напередодні товариського матчу проти Албанії головний тренер збірної України Сергій Ребров поспілкувався з медіа. Керманич відповів на гострі запитання, зокрема про свою подальшу долю на містку національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на передматчеву прес-конференцію тренера.

Відповідальність та майбутнє в УАФ

Найбільше журналістів цікавило питання відповідальності за поразку від Швеції та чутки про продовження співпраці з асоціацією. Ребров не став приховувати, що попереду на нього чекає серйозна розмова з керівництвом.

"Мені треба зустрітися після цієї гри з президентом УАФ і вирішити все. Повірте мені, ми вирішимо. Все буде зроблено якомога краще для нашої країни та команди. Я ніколи не відокремлюю тренера від команди. Так, я відповідаю перший, але хлопці теж мають розуміти – ми граємо разом", - наголосив тренер.

Склад на Албанію та відсутність Ярмоленка

Ребров підтвердив, що у вівторок, 31 березня, глядачі побачать оновлену команду. Тренер планує дати шанс молодим гравцям, щоб змінити емоційний стан після невдачі.

Щодо невикликку Андрія Ярмоленка, наставник пояснив це високою конкуренцією та ігровою практикою на старті чемпіонату.

"Я бажаю Андрію Миколайовичу тільки найкращого, щоб він закінчив сезон без травм, але на цій позиції зараз велика конкуренція" – зауважив фахівець.

Також тренер прокоментував чутки про нібито пограбування збірної в готелі перед матчем зі Швецією, зазначивши, що не володіє такою інформацією і порадив звертатися до адміністраторів.

Коли і де дивитися матч з Албанією

Товариський матч Україна – Албанія відбудеться 31 березня на стадіоні "Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії. Початок – о 21:45 за київським часом.

Пряму трансляцію можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Матч прокоментують Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

