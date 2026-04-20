Битва за медалі загострюється: хто став головним невдахою туру

В українській першості відбулася рокіровка на вершині таблиці. За підсумками ігрового вікенду "гірники" очолили чемпіонські перегони , а боротьба за путівки до єврокубків загострилася до межі.

Тріумф "Шахтаря" та фіаско "Полісся" у битві за перше місце

Донецький "Шахтар" зумів перервати невтішну серію в протистояннях із "Поліссям".

До цього туру "гірники" п'ять матчів поспіль не могли здолати житомирян і навіть жодного разу не забивали у їхні ворота. Проте емоційне піднесення після виходу до півфіналу Ліги конференцій допомогло команді Арди Турана змінити історію.

Мінімальна перемога 1:0 дозволила донеччанам стати одноосібними лідерами УПЛ, маючи ще й гру в запасі. Для "вовків" ця поразка стала шостою в сезоні, що фактично викреслило їх із претендентів на "золото".

Реабілітація "Динамо" та бенефіс Пономаренка

Столичний клуб підходив до гри із "Зорею" під серйозним тиском після двох невдач поспіль. Повернення Матвія Пономаренка до складу стало ключовим фактором.

Хоча початок зустрічі виявився для 20-річного нападника невдалим - він став причиною пенальті, який реалізував Будківський, - форвард швидко виправив помилку.

Пономаренко забив свій десятий гол у сезоні, а підопічні Ігоря Костюка святкували перемогу 3:1. Цей результат тримає киян у гонці за медалі.

Єврокубкові амбіції: успіх "Металіста 1925" та осічка ЛНЗ

Харківський "Металіст 1925" повернув собі четверту сходинку завдяки драматичній розв'язці у грі з "Кудрівкою".

Долю зустрічі вирішив джокер Младена Бартуловича - Пітер Ітодо, який відзначився на доданих хвилинах.

Натомість черкаський ЛНЗ, схоже, втрачає темп. Після виснажливої нічиєї з "Шахтарем" команда поступилася "Колосу" в Ковалівці (0:1).

Ця поразка перервала вражаючу восьмиматчеву виїзну серію перемог колективу Віталія Пономарьова та значно погіршила їхні шанси на титул.

Криза в Олександрії та несподіванка від "Епіцентру"

Ситуація для "Олександрії" стає критичною. Поразка від "Вереса" з рахунком 0:3 продовжила жахливу серію команди Володимира Шарана без перемог до 16 турів.

Поки рівняни закріпилися в середині таблиці, срібний призер минулого року наближається до вильоту.

В іншому матчі туру "Епіцентр" зупинив переможну ходу львівських "Карпат".

Гра закінчилася нульовою нічиєю, що стало справжнім сюрпризом, адже до цього "леви" виграли чотири поєдинки поспіль.

Результати всіх матчів 24-го туру:

"Динамо" - "Зоря" - 3:1

"Оболонь" - "Полтава" - 1:1

"Колос" - "ЛНЗ" - 1:0

"Металіст 1925" - "Кудрівка" - 1:0

"Кривбас" - "Рух" - 3:0

"Епіцентр" - "Карпати" - 0:0

"Олександрія" - "Верес" - 0:3

"Шахтар" - "Полісся" - 1:0

УПЛ. Турнірна таблиця

"Шахтар" - 54 очки (23 матчі), 54:14 (різниця голів) ЛНЗ - 51 (24), 35:15 "Полісся" - 46 (24), 41:16 "Металіст 1925" - 44 (24), 30:13 "Динамо" - 44 (24), 52:26 "Кривбас" - 40 (24), 38:32 "Колос" - 37 (24), 22:21 "Карпати" - 33(24), 32:26 "Зоря" - 32 (23), 32:30 "Верес" - 29 (24), 22:29 "Оболонь" - 26 (24), 21:39 "Епіцентр" - 24 (24), 26:36 "Кудрівка" - 21 (24), 25:39 "Рух" - 20 (24), 17:39 "Олександрія" - 12 (24), 17:48 СК "Полтава" - 11 (24), 20:61

У списку кращих стрільців двовладдя: Матвій Пономаренко та Пилип Будківський мають у своєму активі по 10 забитих м'ячів.

Наступний тур стартує 25 квітня і обіцяє бути не менш гарячим завдяки протистоянням "Кривбасу" з "Динамо" та ЛНЗ із "Металістом 1925".