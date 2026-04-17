"Шахтар", Забарний та слід Зінченка: хто зіграє в півфіналах єврокубків та коли відбудуться матчі

10:24 17.04.2026 Пт
2 хв
У розіграшах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій залишилось лише 12 команд
aimg Андрій Костенко
"Шахтар" увійшов до числа топ-клубів сезону (фото: ФК "Шахтар")

Єврокубковий сезон-2025/26 виходить на фінішну пряму - півфінальні стадії та фінали. В боротьбі за трофеї залишилися 12 команд – представники шести федерацій, серед них і України.

Хто вийшов до вирішальних етапів та коли відбудуться матчі – розповідає РБК-Україна.

Топ без Італії

Серед чемпіонатів, які традиційно вважаються найсильнішими в Європі (топ-5) жодного представника в півфіналах не має Італія. У чвертьфіналах з дистанції зійшли її останні клуби – "Болонья" (Ліга Європи) та "Фіорентина" (Ліга конференцій).

Таким чином, в елітних раундах бачимо команди з шести країн.

  • Англія – 4 представники
  • Іспанія, Німеччина, Франція – по 2
  • Португалія, Україна – по 1

Ліга чемпіонів: вболіваємо за Забарного

У ЛЧ залишився один клуб, де виступає український футболіст – французький ПСЖ Іллі Забарного. Парижани впевнено пройшли англійський "Ліверпуль і тепер захищатимуть статус чинних переможців в протистоянні з німецькою "Баварією".

Півфінальні матчі у головному клубному турнірі континенту заплановані на 28-29 квітня та 5-6 травня.

Ліга чемпіонів, півфінал:

  • ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)
  • "Атлетіко" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія)

Фінал турніру відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Ліга Європи: згадуючи про Зінченка

У другому за силою турнірі вже немає ні українських клубів, ні команд вітчизняних легіонерів. Єдиною ниточкою між учасниками півфіналів та нашою країною є той факт, що до топ-4 пробився англійський "Ноттінгем", у складі якого сезон розпочинав Олександр Зінченко. Українець провів у цьому розіграші три поєдинки за "лісників" на груповій стадії.

Ліга Європи, півфінал:

  • "Брага" (Португалія) – "Фрайбург" (Німеччина)
  • "Ноттінгем" (Англія) – "Астон Вілла" (Англія)

Півфінальні ігри тут пройдуть 30 квітня та 7 травня.

Фінал відбудеться 20 травня на стадіоні "Бешикташ" у турецькому Стамбулі.

Ліга конференцій: надії на "Шахтар"

Третій за статусом турнір став головним для українських уболівальників. Все завдяки донецькому "Шахтарю", який представить вітчизняний футбол у півфіналі.

"Гірники" вчетверте в історії пробилися до топ-4 одного з єврокубків. Востаннє вони грали на цій стадії у Лізі Європи-2019/20, де поступився італійському "Інтеру". Найуспішнішим для донецької команди залишається сезон-2008/09, коли вона здобула титул Кубка УЄФА.

Ліга конференцій, півфінал:

  • "Шахтар" (Україна) – "Крістал Пелас" (Англія)
  • "Райо Вальєкано" (Іспанія) – "Страсбур" (Франція)

Дати півфіналів – 30 квітня та 7 травня.

Вирішальний матч турніру пройде 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу.

Раніше ми розповіли, як нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе переписав історію головного єврокубка.

Нова хвиля підтримки України: Свириденко розкрила деталі візиту в США
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
