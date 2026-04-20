Битва за медали обостряется: кто стал главным неудачником тура
В украинском первенстве произошла рокировка на вершине таблицы. По итогам игрового уикенда "горняки" возглавили чемпионскую гонку, а борьба за путевки в еврокубки обострилась до предела.

Триумф "Шахтера" и фиаско "Полесья" в битве за первое место
Донецкий "Шахтер" сумел прервать неутешительную серию в противостояниях с "Полесьем".
До этого тура "горняки" пять матчей подряд не могли одолеть житомирян и даже ни разу не забивали в их ворота. Однако эмоциональный подъем после выхода в полуфинал Лиги конференций помог команде Арды Турана изменить историю.
Минимальная победа 1:0 позволила дончанам стать единоличными лидерами УПЛ, имея еще и игру в запасе. Для "волков" это поражение стало шестым в сезоне, что фактически вычеркнуло их из претендентов на "золото".
Реабилитация "Динамо" и бенефис Пономаренко
Столичный клуб подходил к игре с "Зарей" под серьезным давлением после двух неудач подряд. Возвращение Матвея Пономаренко в состав стало ключевым фактором.
Хотя начало встречи оказалось для 20-летнего нападающего неудачным - он стал причиной пенальти, который реализовал Будковский, - форвард быстро исправил ошибку.
Пономаренко забил свой десятый гол в сезоне, а подопечные Игоря Костюка праздновали победу 3:1. Этот результат держит киевлян в гонке за медали.
Еврокубковые амбиции: успех "Металлиста 1925" и осечка ЛНЗ
Харьковский "Металлист 1925" вернул себе четвертую строчку благодаря драматической развязке в игре с "Кудривкой".
Судьбу встречи решил джокер Младена Бартуловича - Питер Итодо, который отличился на добавленных минутах.
Зато черкасский ЛНЗ, похоже, теряет темп. После изнурительной ничьей с "Шахтером" команда уступила "Колосу" в Ковалевке (0:1).
Это поражение прервало впечатляющую восьмиматчевую выездную серию побед коллектива Виталия Пономарева и значительно ухудшило их шансы на титул.
Кризис в Александрии и неожиданность от "Эпицентра"
Ситуация для "Александрии" становится критической. Поражение от "Вереса" со счетом 0:3 продолжило ужасную серию команды Владимира Шарана без побед до 16 туров.
Пока ровенчане закрепились в середине таблицы, серебряный призер прошлого года приближается к вылету.
В другом матче тура "Эпицентр" остановил победное шествие львовских "Карпат".
Игра закончилась нулевой ничьей, что стало настоящим сюрпризом, ведь до этого "львы" выиграли четыре поединка подряд.
Результаты всех матчей 24-го тура:
- "Динамо" - "Заря" - 3:1
- "Оболонь" - "Полтава" - 1:1
- "Колос" - "ЛНЗ" - 1:0
- "Металлист 1925" - "Кудривка" - 1:0
- "Кривбасс" - "Рух" - 3:0
- "Эпицентр" - "Карпаты" - 0:0
- "Александрия" - "Верес" - 0:3
- "Шахтер" - "Полесье" - 1:0
УПЛ. Турнирная таблица
- "Шахтер" - 54 очка (23 матча), 54:14 (разница голов)
- ЛНЗ - 51 (24), 35:15
- "Полесье" - 46 (24), 41:16
- "Металлист 1925" - 44 (24), 30:13
- "Динамо" - 44 (24), 52:26
- "Кривбасс" - 40 (24), 38:32
- "Колос" - 37 (24), 22:21
- "Карпаты" - 33 (24), 32:26
- "Заря" - 32 (23), 32:30
- "Верес" - 29 (24), 22:29
- "Оболонь" - 26 (24), 21:39
- "Эпицентр" - 24 (24), 26:36
- "Кудривка" - 21 (24), 25:39
- "Рух" - 20 (24), 17:39
- "Александрия" - 12 (24), 17:48
- СК "Полтава" - 11 (24), 20:61
В списке лучших стрелков двоевластие: Матвей Пономаренко и Филипп Будковский имеют в своем активе по 10 забитых мячей.
Следующий тур стартует 25 апреля и обещает быть не менее горячим благодаря противостояниям "Кривбасса" с "Динамо" и ЛНЗ с "Металлистом 1925".
