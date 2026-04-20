Битва за медали обостряется: кто стал главным неудачником тура

21:54 20.04.2026 Пн
Пока одни празднуют исторический триумф, для других этот тур, наверное, стал началом конца.
Битва за медали обостряется: кто стал главным неудачником тура Результаты 24 тура УПЛ (фото: ФК "Шахтер")

В украинском первенстве произошла рокировка на вершине таблицы. По итогам игрового уикенда "горняки" возглавили чемпионскую гонку, а борьба за путевки в еврокубки обострилась до предела.

Триумф "Шахтера" и фиаско "Полесья" в битве за первое место

Донецкий "Шахтер" сумел прервать неутешительную серию в противостояниях с "Полесьем".

До этого тура "горняки" пять матчей подряд не могли одолеть житомирян и даже ни разу не забивали в их ворота. Однако эмоциональный подъем после выхода в полуфинал Лиги конференций помог команде Арды Турана изменить историю.

Минимальная победа 1:0 позволила дончанам стать единоличными лидерами УПЛ, имея еще и игру в запасе. Для "волков" это поражение стало шестым в сезоне, что фактически вычеркнуло их из претендентов на "золото".

Реабилитация "Динамо" и бенефис Пономаренко

Столичный клуб подходил к игре с "Зарей" под серьезным давлением после двух неудач подряд. Возвращение Матвея Пономаренко в состав стало ключевым фактором.

Хотя начало встречи оказалось для 20-летнего нападающего неудачным - он стал причиной пенальти, который реализовал Будковский, - форвард быстро исправил ошибку.

Пономаренко забил свой десятый гол в сезоне, а подопечные Игоря Костюка праздновали победу 3:1. Этот результат держит киевлян в гонке за медали.

Еврокубковые амбиции: успех "Металлиста 1925" и осечка ЛНЗ

Харьковский "Металлист 1925" вернул себе четвертую строчку благодаря драматической развязке в игре с "Кудривкой".

Судьбу встречи решил джокер Младена Бартуловича - Питер Итодо, который отличился на добавленных минутах.

Зато черкасский ЛНЗ, похоже, теряет темп. После изнурительной ничьей с "Шахтером" команда уступила "Колосу" в Ковалевке (0:1).

Это поражение прервало впечатляющую восьмиматчевую выездную серию побед коллектива Виталия Пономарева и значительно ухудшило их шансы на титул.

Кризис в Александрии и неожиданность от "Эпицентра"

Ситуация для "Александрии" становится критической. Поражение от "Вереса" со счетом 0:3 продолжило ужасную серию команды Владимира Шарана без побед до 16 туров.

Пока ровенчане закрепились в середине таблицы, серебряный призер прошлого года приближается к вылету.

В другом матче тура "Эпицентр" остановил победное шествие львовских "Карпат".

Игра закончилась нулевой ничьей, что стало настоящим сюрпризом, ведь до этого "львы" выиграли четыре поединка подряд.

Результаты всех матчей 24-го тура:

  • "Динамо" - "Заря" - 3:1
  • "Оболонь" - "Полтава" - 1:1
  • "Колос" - "ЛНЗ" - 1:0
  • "Металлист 1925" - "Кудривка" - 1:0
  • "Кривбасс" - "Рух" - 3:0
  • "Эпицентр" - "Карпаты" - 0:0
  • "Александрия" - "Верес" - 0:3
  • "Шахтер" - "Полесье" - 1:0

УПЛ. Турнирная таблица

  1. "Шахтер" - 54 очка (23 матча), 54:14 (разница голов)
  2. ЛНЗ - 51 (24), 35:15
  3. "Полесье" - 46 (24), 41:16
  4. "Металлист 1925" - 44 (24), 30:13
  5. "Динамо" - 44 (24), 52:26
  6. "Кривбасс" - 40 (24), 38:32
  7. "Колос" - 37 (24), 22:21
  8. "Карпаты" - 33 (24), 32:26
  9. "Заря" - 32 (23), 32:30
  10. "Верес" - 29 (24), 22:29
  11. "Оболонь" - 26 (24), 21:39
  12. "Эпицентр" - 24 (24), 26:36
  13. "Кудривка" - 21 (24), 25:39
  14. "Рух" - 20 (24), 17:39
  15. "Александрия" - 12 (24), 17:48
  16. СК "Полтава" - 11 (24), 20:61

В списке лучших стрелков двоевластие: Матвей Пономаренко и Филипп Будковский имеют в своем активе по 10 забитых мячей.

Следующий тур стартует 25 апреля и обещает быть не менее горячим благодаря противостояниям "Кривбасса" с "Динамо" и ЛНЗ с "Металлистом 1925".

