Битва за лідерство: Україна розпочинає вирішальний тиждень Паралімпіади-2026

09:24 09.03.2026 Пн
2 хв
У скарбничці "синьо-жовтих" уже 10 нагород та впевнена позиція у медальному заліку
aimg Андрій Костенко
Битва за лідерство: Україна розпочинає вирішальний тиждень Паралімпіади-2026 Олександра Кононова (фото: НПК України)

Збірна України впевнено пройшла стартовий вікенд на зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. За підсумками двох змагальних днів українські параатлети закріпитися серед лідерів загального заліку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Здобутки перших днів

Найбільш врожайним для "синьо-жовтих" був перший повноцінний змагальний день ігор – субота, 7 березня. Тоді українці здобули шість медалей, три з яких – золоті. Це дозволило очолити загальний залік.

Неділя, 8 березня – "золота" не принесла. Проте без медалей вітчизняні спортсмени не залишились.

Наші парабіатлоністи поповнили скарбничку. Максим Мурашковський (індивідуальна гонка, порушення зору) виборов "срібло". А Тарас Радь (індивідуальна гонка, клас сидячи), Олександра Кононова (індивідуальна гонка, клас стоячи) та Дмитро Суярко (індивідуальна гонка, порушення зору) – додали бронзові медалі.

Місце в медальному заліку

Станом на ранок понеділка, 9 березня, медалі Паралімпіади-2026 уже мають представники 18 країн. Україна впевнено посідає друге місце, поступаючись лише збірній Китаю.

Медальний залік станом на 9 березня (топ-5)

  1. Китай – 8 "золотих" + 5 "срібних" + 3 "бронзові" = 16 нагород
  2. Україна – 3 + 2 + 5 = 10
  3. Австрія – 2 + 0 + 0 = 2
  4. Канада – 1 + 3 +2 = 6
  5. США – 1 +3 +1 = 5

Повний перелік медалістів України на цей момент

  • "Золото": Тарас Радь, Олександра Кононова, Олександр Казік.
  • "Срібло": Ярослав Решетинський, Максим Мурашковський.
  • "Бронза": Людмила Ляшенко, Анатолій Ковалевський, Тарас Радь, Олександра Кононова, Дмитро Суярко.

Орієнтир на рекорд Пекіна

Нагадаємо, на попередніх Іграх-2022 у Пекіні наша збірна встановила історичну планку, посівши підсумкове друге місце з 29 медалями (11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових).

Цьогоріч у складі делегації 25 атлетів та 10 гайдів. Попереду ще тиждень змагань, упродовж якого розіграють більшість із 79 комплектів нагород. Наші спортсмени представлені у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірських лижах та сноубордингу.

Шість фіналів понеділка

Сьогодні, 9 березня на Іграх пройдуть старти в рамках третього змагального дня, на яких будуть розіграні шість комплектів нагород – усі в гірських лижах. Також продовжаться змагання з керлінгу та хокею.

Представники паралімпійської збірної України в понеділок не стартують.

Раніше ми розповіли, як Україна перевершила свій найкращий результат в історії біатлону.

