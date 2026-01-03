ua en ru
Больше не секрет: Готочкина раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

Суббота 03 января 2026 19:17
UA EN RU
Больше не секрет: Готочкина раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Бывшая Тараса Цымбалюка раскрыла интригу, которая не давала покоя многим фанам "Холостяка". Светлана Готочкина наконец рассказала, что между ней и актером.

Как сообщает РБК-Украина, об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

Что написала Готочкина

Оказалось, в 2025 году она и Тарас несколько раз пытались снова быть вместе. Но возобновить роман не получилось.

"Пришло время снова расставить точки над "I". Мы с Тарасом не вместе!" Да, несколько раз за этот год мы сходились и расходились, но в конце концов поняли, что только тратим время друг друга и лучше нам идти дальше отдельно по жизни", - призналась Светлана.

"Не было скандалов и интриг, которые могут вас заинтересовать, просто мы оказались с разными взглядами на жизнь и разными ценностями. Но это не говорит, что кто-то плохой, а кто-то хороший, просто мы разные и все", - добавила она.

По словам Светланы, сейчас между ними не идет речь о романтике. Но Тарас не стремится сохранять с ней дружеские отношения.

"Я к Тарасу прекрасно отношусь, люблю его как человека, у нас дружеские отношения (ну точнее мне бы хотелось с ним дружить, а он пока не сильно со мной дружит). Но думаю это все дело времени", - отметила Готочкина.

Больше не секрет: Готочкина раскрыла правду об отношениях с ЦымбалюкомБывшая Цымбалюка сделала заявление об их отношениях (скриншот)

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

После развода с визажисткой Тиной Антоненко в 2022 году Тарас начал намекать на новые отношения, и позже стало известно, что он находится в романтических отношениях со Светланой. В декабре 2023 года актер впервые представил Готочкину своим родителям.

В конце 2024 года начали появляться слухи о конце романа актера. Позже Тарас принял участие в романтическом реалити "Холостяк", где рассказал о причинах разрыва со Светланой. Но на протяжении всего времени фаны считали, что пара могла скрывать свои отношения.

