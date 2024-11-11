Популярна акторка після одруження повідомила про виїзд за кордон з чоловіком: "Мали таку можливість"

Українська акторка Міла Сивацька, яка нещодавно вийшла заміж за свого обранця , повідомила про виїзд за кордон. До Барселони вона та її коханий Сергій перебралися, оскільки "мали таку можливість", як зазначила зірка.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.

Міла Сивацька виїхала за кордон

"Ми переїхали разом, у нас була така можливість від самого початку. Тому, випереджаючи всі питання, все офіційно, через кордон", - зазначила у stories Сивацька, а також показала кадр зі своїм домашнім улюбленцем.

Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Наразі Міла і її обранець перебувають у Барселоні. Вона ділилася, що головними критеріями для неї щодо вибору країни є погода, люди і "движуха" у всіх розуміннях.

Однак Сивацька також підкреслює, що найближчим часом збирається жити на дві країни - Іспанію та Україну. На Батьківщині, як відомо, акторка має свій бізнес - магазин косметики у столиці.

"Думаю, я ще поживу довгий час точно у двох містах, про які давно мрію. А поки що просто насолоджуюсь", - зазначила зірка.

Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Також селебриті пояснила детальніше, чому обрала для життя саме Барселону:

Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

До початку повномасштабного вторгнення Сивацька, як і чимало інших українських акторів, знімалася у серіалах РФ. Однак після лютого 2022 року припинила будь-яку співпрацю з агресорами. У Росії вона працювала близько трьох з половиною років.

Нагадаємо, Міла Сивацька відома за ролями у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант", "Останній богатир" та інших. Також займається вокалом - брала участь у "Голосі. Діти" та була фіналісткою Дитячого "Євробачення-2011" у складі гурту "Флешки".

Міла Сивацька і її обранецьСергій (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)