Популярна акторка після одруження повідомила про виїзд за кордон з чоловіком: "Мали таку можливість"
Українська акторка Міла Сивацька, яка нещодавно вийшла заміж за свого обранця, повідомила про виїзд за кордон. До Барселони вона та її коханий Сергій перебралися, оскільки "мали таку можливість", як зазначила зірка.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості пише про це детальніше.
Міла Сивацька виїхала за кордон
"Ми переїхали разом, у нас була така можливість від самого початку. Тому, випереджаючи всі питання, все офіційно, через кордон", - зазначила у stories Сивацька, а також показала кадр зі своїм домашнім улюбленцем.
Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Наразі Міла і її обранець перебувають у Барселоні. Вона ділилася, що головними критеріями для неї щодо вибору країни є погода, люди і "движуха" у всіх розуміннях.
Однак Сивацька також підкреслює, що найближчим часом збирається жити на дві країни - Іспанію та Україну. На Батьківщині, як відомо, акторка має свій бізнес - магазин косметики у столиці.
"Думаю, я ще поживу довгий час точно у двох містах, про які давно мрію. А поки що просто насолоджуюсь", - зазначила зірка.
Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
Також селебриті пояснила детальніше, чому обрала для життя саме Барселону:
Міла Сивацька виїхала за кордон (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)
До початку повномасштабного вторгнення Сивацька, як і чимало інших українських акторів, знімалася у серіалах РФ. Однак після лютого 2022 року припинила будь-яку співпрацю з агресорами. У Росії вона працювала близько трьох з половиною років.
Нагадаємо, Міла Сивацька відома за ролями у серіалах "Мереживо долі", "Хороший хлопець", "Гарант", "Останній богатир" та інших. Також займається вокалом - брала участь у "Голосі. Діти" та була фіналісткою Дитячого "Євробачення-2011" у складі гурту "Флешки".
Міла Сивацька і її обранецьСергій (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)