ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Больше не скрывает: известная украинская актриса беременна первенцем

12:20 10.04.2026 Пт
Она долго молчала об этом, а теперь поделилась новостью
Катерина Собкова
Больше не скрывает: известная украинская актриса беременна первенцем Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая сейчас живет со своим мужем в Испании, объявила в сети радостную новость - она скоро станет мамой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикации в Instagram.

Больше интересного: После 11 лет брака: актер-воин Ращук расстался с женой, которая недавно родила сына

Мила Сивацкая беременна первенцем

Актриса опубликовала стильное видео с животиком, которое подписала лаконично "+1".

Позже она сделала еще один пост - уже с фото.

"Апԁ so a new chapter begins (И начинается новая глава - ред.)", - отметила она в подписи к фото.

На снимках Мила позирует на фоне живописных пейзажей, одетая в нежные, свободные платья. На некоторых фото она нежно держит руки на животе, а ее лицо светится счастьем и радостью.

Мила Сивацкая беременна первенцем (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Реакция сети

Поклонники и коллеги Милы Сивацкой засыпали ее поздравлениями и теплыми словами. Многие отметили, что она выглядит невероятно красивой и женственной:

  • "Самая прекрасная новость. Поздравляю тебя с большим и беспрекословным счастьем", - написала актриса Любава Грешнова
  • "Моя красавица, обожаю", - отметила Екатерина Кузнецова
  • "Поздравляю, мамочка", - написала Наталка Денисенко
  • "Мои поздравления", - отметила Рамина
  • "И нет ничего важнее во всем мире, чем ребенок под сердцем", - написала актриса Анна Сагайдачная
  • "Поздравляю", - написала журналистка Алина Доротюк.

Что известно о Миле Сивацкой

Сивацкая родилась в Киеве в 1998 году. С детства занималась танцами - народными и бальными, а в 2010 году стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам в категории "1-D класс".

Получила известность благодаря ролям в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гарант", "Последний богатырь" и других.

Кроме актерской карьеры, она занимается музыкой: в свое время участвовала в шоу "Голос. Дети" и дошла до финала детского "Евровидения" 2011 года в составе группы "Флешки".

Сивацкая также работала ведущей на конкурсах красоты и благотворительных мероприятиях в Киеве.

В 2023 году объявила о помолвке, а в 2024-м она вышла замуж за мужчину по имени Сергей - они познакомились случайно в аэропорту "Жуляны".

В конце того же года супруги переехали жить в Испанию. По словам актрисы, переезд состоялся официально и был спланирован заранее.

Еще больше интересного:

41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой

Бывшая Дзидзьо показала 10-месячного сына на новых фото.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актеры
Новости
Зеленский оценил угрозу из Приднестровья и сказал, где РФ на самом деле хочет "буферную зону"
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
