"Безтактно і жорстоко". Зіркову журналістку Наталію Тур рознесли за питання вдові ADAM

Скандал через інтерв'ю з Сашою Норовою

Журналістка "Люкс ФМ" поставила запитання, які в мережі назвали недоречним з огляду на те, що жінка нещодавно втратила чоловіка - Михайла Клименка, відомого як ADAM.

Спочатку Наталія спитала про емоційний стан Олександри, після чого та не змогла стримати сльози.

"В душі в мене просто буря і біль, але треба жити", - відповіла Норова.

На знак підтримки Тур обійняла артистку, а потім продовжила питати про життя після смерті коханого.



Реакція мережі

Користувачі звинуватили журналістку в безтактності та відсутності емпатії. Не стрималися навіть відомі артисти, блогери та журналісти, зокрема свою думку висловили співаки Кажанна та Parfeniuk, а також гуморист Микола Зирянов.

"Коли знаєш що людині болить, але робота насамперед".

"Псевдожурналістка зараз кайфує, що стільки коментарів тут. Бо це головне в її жалюгідному житті".

"Питання "навіщо" і "для чого" задавати такі недоречні питання, які зайвий раз висипають сіль на рану людині?"

"Ну навіщо людині ще більше ранити серце? Геть без розуму".

"Журналістка не має ні емпатії, ні почуття такту".

"Це так безтактовно і жорстоко. Журналістка просто вбила".

Прокоментували ситуацію і деякі колеги-журналісти. Так, Ксенія Малинюк з "Ранку у великому місті" відповіла на гнівний коментар Парфенюка.

"Працювати журналісткою - це не завжди говорити на теми, як ви написали пісню. Ми всі знаємо, як болить. Але чим довше будемо згадувати про Михайла, тим більше людей буде слухати його музику", - зазначила вона.

А от музичний оглядач Макс Нагорняк вважає, що Наталія повелася негарно заради хайпу та переглядів.

"Вони зі своєю конторою вчергове пробивають дно. Ні до слова "журналістика", ні до слова "музика" ця людина нічого дотичного немає. Я так розумію в голові тільки є слова "хайп" і "перегляди", - написав він в Threads.

Що каже Наталія Тур

На тлі гучного резонансу журналістка принесла вибачення. Вона зазначила, що не мала наміру образити Олександру і співчуває її горю.

"Я хочу вибачитися перед Сашою Норовою, а також перед усіма, кого зачепило моє питання. У жодному разі на меті не було зробити боляче чи нашкодити", - написала вона.

Тур перепросила за розмову з Норовою