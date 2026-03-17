"Безтактно і жорстоко". Зіркову журналістку Наталію Тур рознесли за питання вдові ADAM

Зіркова журналістка Наталія Тур опинилася в центрі скандалу після інтерв'ю на премії "Музвар". Її запитання до вдови вокаліста гурту ADAM, Саші Норової, обурили мережу. Не стрималися навіть колеги та зірки.
Що пишуть українці та як відповіла журналістка, розповідає РБК-Україна.
Журналістка "Люкс ФМ" поставила запитання, які в мережі назвали недоречним з огляду на те, що жінка нещодавно втратила чоловіка - Михайла Клименка, відомого як ADAM.
Спочатку Наталія спитала про емоційний стан Олександри, після чого та не змогла стримати сльози.
"В душі в мене просто буря і біль, але треба жити", - відповіла Норова.
На знак підтримки Тур обійняла артистку, а потім продовжила питати про життя після смерті коханого.
Користувачі звинуватили журналістку в безтактності та відсутності емпатії. Не стрималися навіть відомі артисти, блогери та журналісти, зокрема свою думку висловили співаки Кажанна та Parfeniuk, а також гуморист Микола Зирянов.
Прокоментували ситуацію і деякі колеги-журналісти. Так, Ксенія Малинюк з "Ранку у великому місті" відповіла на гнівний коментар Парфенюка.
"Працювати журналісткою - це не завжди говорити на теми, як ви написали пісню. Ми всі знаємо, як болить. Але чим довше будемо згадувати про Михайла, тим більше людей буде слухати його музику", - зазначила вона.
А от музичний оглядач Макс Нагорняк вважає, що Наталія повелася негарно заради хайпу та переглядів.
"Вони зі своєю конторою вчергове пробивають дно. Ні до слова "журналістика", ні до слова "музика" ця людина нічого дотичного немає. Я так розумію в голові тільки є слова "хайп" і "перегляди", - написав він в Threads.
На тлі гучного резонансу журналістка принесла вибачення. Вона зазначила, що не мала наміру образити Олександру і співчуває її горю.
"Я хочу вибачитися перед Сашою Норовою, а також перед усіма, кого зачепило моє питання. У жодному разі на меті не було зробити боляче чи нашкодити", - написала вона.
Ще більше цікавого:
Як Полякова відповіла на закиди про плагіат стилю Лободи
При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram-акаунти Наталії Тур та "Радіо Люкс", коментарі під дописом, Threads Макса Нагорняка.