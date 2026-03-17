"Бестактно и жестоко". Звездную журналистку Наталью Тур разнесли за вопрос вдове ADAM

20:08 17.03.2026 Вт
3 мин
Она затронула болезненную тему потери, из-за чего жена не смогла сдержать слезы
aimg Сюзанна Аль Мариди
Наталья Тур (фото: instagram.com/natali_tur)

Известная журналистка Наталья Тур оказалась в центре скандала после интервью на премии "Музвар". Ее вопросы к вдове вокалиста группы ADAM, Саше Норовой, возмутили пользователей сети. Не сдержались даже коллеги и звезды.

Что пишут украинцы и как ответила журналистка, рассказывает РБК-Украина.

Скандал из-за интервью с Сашей Норовой

Журналистка "Люкс ФМ" задала вопросы, которые в сети назвали неуместным, учитывая то, что женщина недавно потеряла мужа - Михаила Клименко, известного как ADAM.

Сначала Наталья спросила об эмоциональном состоянии Александры, после чего та не смогла сдержать слезы.

"В душе у меня просто буря и боль, но нужно жить", - ответила Норова.

В знак поддержки Тур обняла артистку, а затем продолжила спрашивать о жизни после смерти любимого.


Реакция сети

Пользователи обвинили журналистку в бестактности и отсутствии эмпатии. Не сдержались даже известные артисты, блогеры и журналисты, в частности свое мнение высказали певцы Кажанна и Parfeniuk, а также юморист Николай Зырянов.

  • "Когда знаешь что человеку болит, но работа прежде всего".
  • "Псевдожурналистка сейчас кайфует, что столько комментариев здесь. Потому что это главное в ее жалкой жизни".
  • "Вопрос "зачем" и "для чего" задавать такие неуместные вопросы, которые лишний раз высыпают соль на рану человеку?"
  • "Ну зачем человеку еще больше ранить сердце? Совсем без ума".
  • "Журналистка не имеет ни эмпатии, ни чувства такта".
  • "Это так бестактно и жестоко. Журналистка просто убила".
Прокомментировали ситуацию и некоторые коллеги-журналисты. Так, Ксения Малинюк из "Ранку у великому місті" ответила на гневный комментарий Парфенюка.

"Работать журналисткой - это не всегда говорить на темы, как вы написали песню. Мы все знаем, как болит. Но чем дольше будем вспоминать о Михаиле, тем больше людей будет слушать его музыку", - отметила она.

А вот музыкальный обозреватель Макс Нагорняк считает, что Наталья повела себя некрасиво ради хайпа и просмотров.

"Они со своей конторой в очередной раз пробивают дно. Ни к слову "журналистика", ни к слову "музыка" этот человек ничего касательного не имеет. Я так понимаю в голове только есть слова "хайп" и "просмотры", - написал он в Threads.

Что говорит Наталья Тур

На фоне громкого резонанса журналистка принесла извинения. Она отметила, что не намеревалась обидеть Александру и сочувствует ее горю.

"Я хочу извиниться перед Сашей Норовой, а также перед всеми, кого задело мой вопрос. Ни в коем случае не было цели причинить боль или навредить", - написала она.

Тур извинилась за разговор с Норовой (фото: instagram.com/natali_tur)

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram-аккаунты Натальи Тур и "Радіо Люкс", комментарии под сообщением, Threads Макса Нагорняка.

