"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим знову програла в ЛЧ: жахливі результати "орлів"

Ліга чемпіонів, 4-й тур

"Бенфіка" – "Байєр" – 0:1

Гол: Шик, 65

Поразка за повної переваги

"Бенфіка" володіла відчутною перевагою протягом усього поєдинку. Ще до перерви мала низку чудових нагод, зокрема, м'яч двічі влучав у каркас воріт "фармацевтів". Але до голів справа не дійшла.

Після відпочинку малюнок протистояння не змінився. Повна перевага португальців, постійний тиск, моменти в Павлідіса та Лукебакіо. А в результаті… гол у власні ворота.

Фатальний епізод стався на 65-й хвилині, коли "Байер" здійснив стрімку контратаку. На удар вийшов Шик, після пострілу якого Трубін врятував команду. А далі начудили оборонці господарів, в результаті чого м'яч знову відскочив до Шика – і чех головою вразив вже майже незахищені ворота.

Далі поєдинок знову проходив під диктовку португальських "орлів", але з тим ж результатом, що й до пропущеного голу.

"Бенфіка" зазнала четвертої поразки в Лізі чемпіонів та все глибше застрягає на дні.

Як зіграли українці

Трубін та Судаков вийшли в стартовому складі. В українського воротаря роботи було небагато, але гол він все ж таки отримав.

Судаков був дуже активним, особливо до перерви. Він двічі міг створити асисти, якби його підтримали партнери по команді. Але у першому випадку, після подачі українця з кутового, Отаменді голово. пробив у поперечку. В другому – Георгій обіграв суперника, просунувся вперед та ідеальним розрізним пасом вивів Лукебакіо майже сам на сам з голкіпером. Але бельгієць одразу не пробив, став возитися з м'ячем і змарнував момент.

Судаков пішов з поля на 69-й хвилині – одразу після пропущеного голу.

Що далі для "Бенфіки"

Половину дистанції основного етапу "Бенфіка" пройшла з жахливим результатом: чотири поразки в чотирьох матчах.

Далі – ще стільки ж поєдинків, але імена суперників оптимізму не викликають. Правда, у наступному турі (25 листопада) "орли" у гостях зустрінуться з нідерландським "Аяксом", який також програв чотири перші зустрічі. Але далі суцільний жах – "Наполі", "Ювентус" та "Реал".