"Бенфіка" з Трубіним і Судаковим не встояла проти "Челсі" в Лізі чемпіонів: як зіграли українці

Ліга чемпіонів, основний раунд, 2-й тур

"Челсі" – "Бенфіка" – 1:0

Гол: Ріос, 18 (автогол)

Вилучення: Жоао Педро (Ч), 90+6 (друга жовта)

Як пройшла гра

Матч розпочався у рівній боротьбі: "Челсі" прагнув контролювати м'яч, тоді як "Бенфіка" робила ставку на контратаки. На старті навіть здалося, що гості, у складі яких активно діяв Георгій Судаков, мали більше шансів відкрити рахунок, але з часом лондонці перехопили ініціативу. Особливо виділявся Енцо Фернандес, що раніше виступав за "орлів".

На 18-й хвилині господарям посприяла удача: після прострілу Гарначо з лівого флангу Ріос зрізав м'яч у власні ворота. Після цього в атаці у лісабонців нічого не виходило, комбінаційна гра розладилася, тоді як "Челсі" впевнено контролював ситуацію. Незважаючи на відсутність травмованого Палмера, що явно призвело до браку креативу, "сині" цілком заслужено пішли на перерву, ведучи в рахунку 1:0.

На початку другого тайму "Бенфіка" знову почала пресингувати, але сил вистачило ненадовго. "Челсі" знову вирівняв гру та все частіше став загрожувати володінням Трубіна.

У "Бенфіки" після перерви менш помітним став Судаков, зрештою на 77-й хвилині Моурінью замінив українця, кинувши в бій на допомогу Вангелісу Павлідісу другого форварда - Франьо Івановіча. В кінці матчу мали нагоду відзначитися обідві команди. У "Челсі" небезпечно бив Педру Нету - Трубін зреагував. А у "Бенфіки" Ніколас Отаменді не зміг переграти стража воріт господарів Роберта Санчеса.

Арбітр додав до основного часу шість хвилин, які пройшли нервово. Зокрема господарі задишились у меншості, після вилучення Жоао Педро. Одначе результату все це не змінило.

Що далі

"Бенфіка" зазнала другої поразки поспіль у ЛЧ. А в наступному турі "орлам" доведеться знову грати в Англії – цього разу з "Ньюкаслом" (21 жовтня). І, мабуть, там буде ще важче.