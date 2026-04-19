Бенефіс у Баку: Онофрійчук зібрала розсип нагород і стала найуспішнішою гімнасткою Кубка світу

Українська грація Таїсія Онофрійчук блискуче завершила виступи на третьому етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Азербайджані. Лідерка збірної не лише підтвердила статус фаворитки, а й встановила особистий рекорд за кількістю золотих нагород у поточному сезоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати фінальних змагань.
Етап у Баку став для 17-річної українки справжнім бенефісом. Розпочавши змагання з перемоги в особистому багатоборстві, Онофрійчук зуміла обійти титулованих суперниць – чинну чемпіонку світу Дар'ю Варфоломєєв з Німеччини та лідерку болгарської збірної Стіліану Ніколову.
Свою золоту серію Таїсія продовжила у недільних фіналах. Найкращий результат вона продемонструвала у вправах з обручем: попри другу позицію у кваліфікації, у вирішальному виступі українка випередила Ніколову на 0.1 бала, виборовши "золото" з оцінкою 28.650.
Загалом на етапі в Баку Онофрійчук здобула три нагороди:
Крім того, українка була за крок до п'єдесталу у вправах з м'ячем (4-те місце) та показала шостий результат у фіналі зі стрічкою.
Завдяки успіху в Азербайджані, Онофрійчук офіційно стала найуспішнішою гімнасткою серії Кубка світу 2026 року. В її активі вже сім медалей, шість із яких – золоті. Для порівняння: за весь минулий сезон Таїсія здобула чотири перемоги, тоді як цьогоріч перевершила цей показник вже до середини весни.
Зараз українка впевнено очолює світовий рейтинг сезону. Фінальним акордом серії стане четвертий етап у Мілані, що відбудеться 10-12 липня.
Минулого року Таїсія вже піднімалася там на п'єдестал, тож в Італії від неї очікують підтвердження статусу абсолютної лідерки світової художньої гімнастики.
