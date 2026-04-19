Бенефіс у Баку: Онофрійчук зібрала розсип нагород і стала найуспішнішою гімнасткою Кубка світу

Золоте багатоборство та філігранний обруч

Етап у Баку став для 17-річної українки справжнім бенефісом. Розпочавши змагання з перемоги в особистому багатоборстві, Онофрійчук зуміла обійти титулованих суперниць – чинну чемпіонку світу Дар'ю Варфоломєєв з Німеччини та лідерку болгарської збірної Стіліану Ніколову.

Свою золоту серію Таїсія продовжила у недільних фіналах. Найкращий результат вона продемонструвала у вправах з обручем: попри другу позицію у кваліфікації, у вирішальному виступі українка випередила Ніколову на 0.1 бала, виборовши "золото" з оцінкою 28.650.

Медальний рекорд сезону

Загалом на етапі в Баку Онофрійчук здобула три нагороди:

"Золото" – багатоборство

– багатоборство "Золото" – вправи з обручем

– вправи з обручем "Бронза" – вправи з булавами

Крім того, українка була за крок до п'єдесталу у вправах з м'ячем (4-те місце) та показала шостий результат у фіналі зі стрічкою.

Завдяки успіху в Азербайджані, Онофрійчук офіційно стала найуспішнішою гімнасткою серії Кубка світу 2026 року. В її активі вже сім медалей, шість із яких – золоті. Для порівняння: за весь минулий сезон Таїсія здобула чотири перемоги, тоді як цьогоріч перевершила цей показник вже до середини весни.

Турнірні перспективи

Зараз українка впевнено очолює світовий рейтинг сезону. Фінальним акордом серії стане четвертий етап у Мілані, що відбудеться 10-12 липня.

Минулого року Таїсія вже піднімалася там на п'єдестал, тож в Італії від неї очікують підтвердження статусу абсолютної лідерки світової художньої гімнастики.