Анна Музичук втратила шанс на шахову корону: названо ім'я нової претендентки

22:44 15.04.2026 Ср
Від лідерства до прикрої розв'язки: як українка завершила Турнір претенденток-2026 та хто зіграє за звання чемпіонки світу
Анна Музичук (фото: instagram.com/anna_muzychuk.official)

На Кіпрі завершився Турнір претенденток-2026, який тримав у напрузі весь шаховий світ до останнього ходу. Українська гросмейстерка Анна Музичук, яка очолювала таблицю протягом першої половини змагань, у підсумку опинилася поза призовою трійкою. Тим часом ім'я нової суперниці для чинної королеви шахів стало справжньою несподіванкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Музичук не витримала дистанції

Анна Музичук розпочала турнір блискуче, завершивши перше коло у статусі одноосібної лідерки. Проте після екватора змагань ситуація кардинально змінилася. Перша поразка у восьмому турі похитнула впевненість українки, а серія прикрих помилок у вирішальних партіях відкинула її від заповітної мети.

У передостанньому раунді Анна зазнала другої поразки, але до останнього моменту зберігала теоретичні шанси на успіх. Для цього Музичук була потрібна лише власна перемога в останньому турі та поразки конкуренток. Втім, у фінальному протистоянні з китаянкою Чжу Цзіньєр українка зіграла внічию, завершивши турнір на п'ятому місці з активом у 7 очок (2 перемоги, 10 нічиїх, 2 поразки).

Нова зірка з Індії

Переможницею Турніру претенденток-2026 стала представниця Індії Вайшалі Рамешбабу. Вона продемонструвала неймовірну витримку на фініші, набравши 8,5 очок. У вирішальній партії індійка переграла "нейтральну" Катерину Лагно, що і забезпечило їй тріумф.

Тепер саме Рамешбабу зіграє проти чинної володарки титулу, китайської шахістки Цзюй Веньцзюнь, у поєдинку за шахову корону.

Підсумкова таблиця Турніру претенденток-2026 (топ-5):

  1. Вайшалі Рамешбабу (Індія) – 8,5 балів
  2. Бібісара Асаубаєва (Казахстан) – 8,0
  3. Чжу Цзіньєр (Китай) – 7,5
  4. Александра Горячкіна – 7,5
  5. Анна Музичук (Україна) – 7,0

Раніше ми повідомляли, що ФІДЕ повернула фаната "сво" Карякіна у світовий рейтинг.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
