Бенефис в Баку: Онофрийчук собрала россыпь наград и стала самой успешной гимнасткой Кубка мира

Золотое многоборье и филигранный обруч

Этап в Баку стал для 17-летней украинки настоящим бенефисом. Начав соревнования с победы в личном многоборье, Онофрийчук сумела обойти титулованных соперниц - действующую чемпионку мира Дарью Варфоломеев из Германии и лидера болгарской сборной Стилиану Николову.

Свою золотую серию Таисия продолжила в воскресных финалах. Лучший результат она продемонстрировала в упражнениях с обручем: несмотря на вторую позицию в квалификации, в решающем выступлении украинка опередила Николову на 0.1 балла, завоевав "золото" с оценкой 28.650.

Медальный рекорд сезона

Всего на этапе в Баку Онофрийчук завоевала три награды:

"Золото" - многоборье

"Золото" - упражнения с обручем

"Бронза" - упражнения с булавами

Кроме того, украинка была в шаге от пьедестала в упражнениях с мячом (4-е место) и показала шестой результат в финале с лентой.

Благодаря успеху в Азербайджане, Онофрийчук официально стала самой успешной гимнасткой серии Кубка мира 2026 года. В ее активе уже семь медалей, шесть из которых - золотые. Для сравнения: за весь прошлый сезон Таисия одержала четыре победы, тогда как в этом году превзошла этот показатель уже к середине весны.

Турнирные перспективы

Сейчас украинка уверенно возглавляет мировой рейтинг сезона. Финальным аккордом серии станет четвертый этап в Милане, который состоится 10-12 июля.

В прошлом году Таисия уже поднималась там на пьедестал, поэтому в Италии от нее ожидают подтверждения статуса абсолютного лидера мировой художественной гимнастики.